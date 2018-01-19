看到性感美女 男人會變不誠實

2018-01-19

〔記者方志賢／高雄報導〕國立中山大學研究發現，男性看了穿著清涼美女照後，誠實度及自制能力都下降，顯示男性接觸性刺激後易受誘惑，對於商展請Show Girl勁歌熱舞，確實可激發男性消費慾望，但建議等衝動過後再做決定。

中山大學行為研究 登國際期刊

這項有趣的研究由中山大學教育所教授邱文彬、師資培育中心助理教授鄭雯與高雄醫學大學教授吳文雄跨校合作，進行「性感美女能誘使男性墮入不道德之路」的研究，去年十二月還登上「演化與人類行為」國際期刊。

研究邀請百位廿歲左右男性受試者，佯稱看清涼照片是希望受試者評斷照片的性感程度。分兩組測試，一組人看廿張穿著泳衣、睡衣或小可愛美女照，另一組看廿張穿正常衣服女性照，結果顯示看過清涼性感美女照的男性，自制能力及誠實程度均下降；但女性觀看性感男性的照片後，自制能力則不受影響。

看清涼照 誠實度、自制力下降

邱文彬說，接著進行四項實驗，其中有一項是金錢歸還，受試者每位研究費是一百廿元，故意多給五十元，以測歸還的誠實度，結果沒看清涼照歸還錢者有七十八．四％，看清涼照歸還錢者佔五十四．一％，誠實度明顯下降；另個實驗是五分鐘做廿個數字矩陣題目，卻發現看過清涼照者六十％會誇大自己表現，沒看清涼照作弊的較少，是卅三．三％。

鄭雯說，研究結果可進一步解讀為，當男性交配動機被觀看清涼美女照激發後，傾向採取不誠實與作弊方式，提升自身性吸引力策略，也就是以不當手法獲得金錢、地位或顯示自己更有能力，以展現女性偏好的伴侶特徵。

Show Girl 可激發男性消費慾望

邱文彬表示，男性接觸到性刺激後，比較衝動，較容易接受誘惑，車展、3C展等商展請Show Girl勁歌熱舞促銷產品，的確可能激發男性消費慾望，建議不要馬上做重大決定，等衝動過後再做決定。

另外，邱文彬強調，一般人認為美女易受騙，其實不是美女不聰明，而是其美色容易吸引男騙子，而男性為接近美女，可能謊稱很有錢、很有地位、能力很強。

對這項研究，在高雄前鎮工作的丁世德表示，商展找Show Girl表演確實達到吸睛效果，但願不願意掏腰包購買，還要考量需求及經濟能力。

高雄三民區謝小姐則認為，研究費多了五十元未歸還，受測者有可能以為是看清涼照額外給的費用，應與男性看了清涼照後誠實度下降無關。