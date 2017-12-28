2017-12-28

記者鄒景雯／特稿

民主時代的政治領袖，在進行重大決策時，經常擺盪在兩個抉擇之中，一個是做對的事，一個是做順的事，前者要帶領方向，換言之，要先人一步，在成果未現前，經常要忍受孤寂；後者只須從眾，大家怎麼說，就怎麼做，不少政客甚至是拿著民調在施政。

以上兩種情況，也不是絕然分立的，有些首長人云亦云，稍有爭議，就什麼都不敢做決定，然滿意度照樣盪到谷底，也是所在多有；可見做順的事，未必就能討喜，利弊相權，不如掌握有限的任期，利用授予的職權，大開大闔來做對的事。

要能成就對的事，最要者就是勇氣，所謂雖千萬人，吾往矣。政府首長如果夠接地氣，不是在雲端上決策，很容易就知道國家的出路在哪裡，現階段的政策該如何擘定，才能在有朝一日達成目標。如果不是腳踏實地透徹政務，只關在衙門內清談冥想，或在象牙塔裡書空咄咄，由於自己都沒個準，那麼就很容易受到外界干擾，抗壓性必然不足，於是父子騎驢，終究一事無成。

這個時刻，有個數據，值得回溯。馬英九政府時期，先後用過六位行政院長，他們的背影最「優美」的，多數人應該會說是張善政，不管是因為他的任期最短，或是幾個月的看守期間，行事比較「正常」，總之，藍軍想到台北市長的參選名單，張善政確實為國民黨的首選。而他在閣揆任內的民調，不到五成，已經超越前面五位行政院長，同時也超越馬英九本人自二○○八年執政後的滿意度。

過去八年是如此，二○一六年政黨輪替之後呢？賴清德的前任林全院長，行事夠小心了吧，但他在卸任前的民調只有二成多，再怎麼戮力從公，滿意度都上不來，很大的原因恐怕是大家認為開創性不足，無法振興國人對未來的想望。

回過頭來看現在的賴院長，他在上任滿月時，滿意度高達六成八，最近幾個坊間民調，則大約是四成多，這個起伏，執政團隊勢必戒慎恐懼，但是長期觀察政局的人必須提醒，賴清德是自己跟自己比，才會有感，如果跟近十年的閣揆比，應當要有定見才是。何況，現在內閣全都在面對問題，解決問題，不只是常年沉痾，更有新的挑戰，在這種環境下，仍擁有這樣的民意信賴度，具有中心價值的人，都會更加義無反顧。

沒有人會做一輩子的行政院長，但是若能貢獻國家前進的走向，可以創造政治典範。成事的勇氣在此。