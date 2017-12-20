王炳忠被搜》新黨怒：楚雖三戶 亡秦必楚

2017-12-20

〔記者鄭鴻達／台北報導〕新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、宣傳部副主任林明正及新聞秘書陳斯俊等人昨被檢警搜索後帶回。新黨副主席李勝峰等人痛批民進黨做法如「納粹蓋世太保」，他提醒民進黨「楚雖三戶、亡秦必楚」，新黨將全力營救四位黨工，並全面進攻二○一八大選，為四人遭受的不公不義平反。

新黨主席郁慕明應中國國台辦之邀，本月九日至十六日率團赴中進行「創新之旅」，並與中國全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍等人會面，王炳忠、林明正、侯漢廷等人也隨團赴中。

新黨原定昨天下午召開記者會分享此行成果，未料王、林、侯三人全遭檢調帶走，新黨也緊急將記者會提早至上午；而在搜索當下，郁慕明正好在前往中國的班機上，因此由李勝峰、青年團團長楊世光、新媒體工作群召集人蘇恆、新黨委任律師陳麗玲等人召開記者會。

李勝峰表示，王、侯、林等人平時反獨、促統言論全台皆知，民進黨卻以涉及「國安法」為由，說他們為對岸蒐集、交付情資。他們三個年輕人是能蒐集、交付到什麼情資？檢調上午八時卅分傳人，卻在六時就來抓人，還把統派青年組織圖帶走，請問有何證據可以如此？

王炳忠委任律師陳麗玲指出，檢調同時發出拘票、搜索票及傳喚證人狀，都還沒拒絕傳喚就先發拘票，加上地檢署、調查局發出兩張同時間卻不同地點的傳票，是她執業至今前所未聞。

陳麗玲主張，「刑事訴訟法」有很多漏洞，允許檢調可先傳喚證人，讓律師無法以被告律師身分陪同委任人，在問完筆錄、搜索後，就可直接變成被告，直接行使扣押、羈押等手段，很遺憾檢調以國安為由妨礙委任律師行使法定權利，她呼籲台北地檢署勿亂搞。