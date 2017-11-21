慶富案 黃國昌：前朝財部隱匿撒謊

2017-11-21

〔記者王孟倫、吳佳蓉、盧冠誠／台北報導〕慶富案不斷延燒，立委黃國昌昨在立院財政委員會爆料，二○一五年十二月，行政院前秘書長簡太郎召開會議後，財政部當天隨即發公文向上報告「合庫將會參貸」，隔年合庫才召開授信審議會決定參貸；他抨擊，這是先射箭再畫靶，當時的財政部「明顯是幫忙隱匿撒謊」。但財部次長蘇建榮說明，立委指出的「公文」是內部開會通知單，作用是在會前告知部長室，國庫署要去開怎樣的會議，以及會議中各行庫意願如何，與「喬」聯貸個案絕對無關。

財部：是內部開會通知單非公文

黃國昌爆料，二○一五年十二月二十九日，在簡太郎喬貸款會議後，財政部竟然當天就向上報告，內容寫著「電洽合庫，該行表示將會參貸」；但合庫是隔年一月才舉行授信審議小組會議決定參貸三十億元。

黃國昌質疑，合庫是先射箭再畫靶，事先就同意，而財政部幫忙隱匿撒謊。他質詢金管會主委顧立雄，「有沒有看過財政部這份公文？若沒有，我當場提出檢舉！」顧立雄回應，目前正在金檢參貸慶富案的銀行，也歡迎立委提供各種檢舉文件。

蘇建榮澄清表示，簡太郎當時曾就獵雷艦聯貸案召開會議，為先了解公股當時貸款意願，國庫署依例於會前詢問合庫意願，合庫表示「不會主辦，但會考慮參貸」，國庫署便將此回應寫入開會通知單，通知部長室，絕對不是喬合庫貸款。

資料顯示，當時的財政部長為張盛和。合庫則回應，目前慶富聯貸案已有行政院及立法院成立調查小組，在調查結果出爐之前，不便評論。