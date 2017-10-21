曾經感情好 臉書封面都用《小王子》

2017-10-21

台科大張男PO歌詞「失戀也死，走去死」暗示向謝生行凶

〔記者陳薏云／台北報導〕台大潑酸案的死者台科大碩士班畢業生張男與重傷的台大心理研究所碩士生謝男，兩人的臉書封面照片都是童話故事《小王子》，照片下方寫著「真正重要的東西，用眼睛是看不見的，必須用你的心」，這句話是《小王子》故事核心，代表希望能用真心對待彼此感情，顯示彼此都很重視這段感情。

喜歡「愛與馴服」的故事

《小王子》是法國作家安東尼．聖艾修伯里著作，其中第二十一章「愛與馴服」，談的是狐狸與小王子相遇故事，內容除上述，還提到「你要永遠對你所馴養的對象負責」、「是你對你的玫瑰所付出的時間，才使你的玫瑰變得重要」。

張男與謝生的《小王子》臉書封面照，是《小王子》來台特展時，於展出場地華山的外牆拍攝，謝生臉書也PO出展覽的照片，據悉是兩人一起逛完展覽後，將臉書封面照換成同一張，對照「愛與馴服」的故事，頗具意義。

另外，二○一四年，謝生曾在漫畫咖啡廳「ｅ書漫」羅斯福店打卡，張男當時留言「怎麼沒報備呢」，也顯示兩人密友的關係。

行凶的張男，本週二曾在臉書分享歌手陳奕迅的歌曲「黑擇明」，張男將粵語歌詞，照自己的意思翻成中文，「總是有人活著的時候，像是害怕光芒般的急於求死」，「不要害怕，人生便是如此，這個世界已有很多放棄生命」，「失戀也死，走去死，走去死」，似在暗示行凶動機。

張男PO出失戀歌曲，兩天後行凶，引來網友湧入臉書留言「你還有更好的選擇」、「 為了已逝去的愛情，犧牲了自己，值得嗎」等語；也有不少網友罵他非常自私。

與麻吉分享同婚平權運動

遭波及的駱姓傷者，與謝生在大學時就熟識，謝生臉書的貼文，駱男常會留言，謝生五月底分享同婚平權運動的相關報導，駱男也在文末留言，並打趣地說「（謝男）越早結（婚）我包（紅包）越大」。

去年十二月，謝生分享台灣臨床心理學會支持同性婚姻平權的聲明，表示「人權需要透過大家的努力…一起努力，好嗎」，駱男在下方回應「除了好，有別的選項嗎」表達支持，未料駱男昨陪同謝生談判，遭到波及，分受輕重傷。

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