柯文哲：兩岸根本是不同國家

2017-09-24

〔記者陳鈺馥、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲昨日在「總統直選與民主台灣」學術研討會大談兩岸議題，強調兩岸頻繁交流後，越會發現根本是不同國家，兩岸多交流會產生「新品種」，他並自認立場接近民進黨前主席許信良「大膽西進」的概念。

柯文哲受邀擔任「六次總統選舉與民意變遷 」會議議程主持人，與中選會主委劉義周、台灣民意基金會董事長游盈隆等人，討論廿年來台灣人認同及統獨趨勢。

游盈隆在會中當面調侃柯文哲說過的「兩岸是命運共同體」概念。他強調，根據最新民調，僅三成左右民眾贊成此概念，有近六成民眾表示反對，而支持台獨民眾去年突破五成，支持統一僅剩十四．九％，維持現狀為廿四．六％。

柯文哲在總結時表示，台灣人認同的議題非常沉重，問是台灣人或中國人，民調數字差距相當大；以前國民黨執政時代，因為兩岸有距離，大家對長江有一種憧憬，一九八七年兩岸開始交流後，台灣人認同感也開始提高，其實兩岸越交流，越會發現根本是不同國家。

柯文哲認為，中國對前總統馬英九非常不滿，因為馬執政時台獨傾向升高，柯戲稱這是「豬隊友效應」，反而蔡英文執政後台獨傾向下降。

柯比喻，以生物學觀點來定義品種的話，要產生新品種須有兩大條件，一是基因突變、二要隔離，太頻繁的往來不會有新品種，但兩岸交流太頻繁，反而會產生新品種，「這個我還在思考。」

柯指出，過去二十年台灣人意識大幅上升，是因為兩岸交流增加，台灣如果強那就是台灣優先，台灣不強就會被吸過去。他強調，在兩岸關係上，自己主張要更密切交流，多交流對鞏固台灣本土意識無妨礙，他個人立場比較接近許信良「大膽西進」的概念。

罵反年改王八蛋 「扭轉世大運」

柯文哲昨也大談政治心得，稱這次世大運將來如果寫檢討報告，會發現成功的理由很多，運氣好是一個理由。他僅用「王八蛋」、「你和那些反年改團體」這十二個網路文字，就讓門票由四成賣到八成八，扭轉世大運。

柯並說，他反省，那是自己剛好坐在浪頭上，如果坐在浪頭對面怎麼辦？讓他想到就不寒而慄，並提出新政治名詞「海嘯政治」。柯一席話也引發台下聽眾哄堂大笑。