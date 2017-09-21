學者︰台品牌搶出頭 集中資源組隊

2017-09-21

〔記者盧冠誠、高嘉和／台北報導〕宏達電（HTC）今停牌，傳出擬將手機部門賣給谷歌（Google）。學者認為，HTC在智慧型手機市場崛起，成長過程是有點「時勢造英雄」，但發展品牌要長期、大量的資源投入，在競爭高度激烈的3C產品市場，台廠較適合整合資源、組隊打品牌戰，只是台廠多有「寧為雞首」的心態，加上HTC品牌價值快速降低，「台灣隊」最佳合作時機點已過。

台灣經濟研究院產業分析師邱昰芳表示，HTC手機往上拚不過三星（Samsung）、蘋果（Apple），中階又面對中國品牌的挑戰，成為大幅虧損主因；此外，HTC過去採取不成功的「機海戰術」，穩定性及效能也令消費者存疑。

邱昰芳指出，HTC最早是從PDA（個人數位助理）跨入手機，讓市場相當驚艷，那時還沒有蘋果iPhone；之後跟著這波智慧型手機崛起，最高峰時HTC曾是全球排名前五大品牌。

她說，台灣發展手機品牌的歷程，HTC確實是個好範例，而宏碁（Acer）現也慢慢淡出手機市場，華碩（Asus）雖仍持續努力，但營運同樣面臨一些挑戰；台灣並非不適合發展品牌，缺乏的是長期、大量的資源投入。

有學者感嘆說，宏達電應趁著「品牌還有餘溫」時，與華碩、宏碁等大廠合作、甚至合併，才有機會創造「一加一大於二」的效果，且成功延續HTC品牌；只是現在「台灣隊」最佳合作機會點已過去。

這學者認為，宏達電的經驗也告訴政府，應考慮在企業併購法中提高相關鼓勵優惠措施，鼓勵台廠「化零為整」，不要自家人打自家人，這才有機會發展台灣品牌。