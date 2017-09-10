作家怎麼說…平路盼鬆綁課綱 吳晟籲廣泛閱讀

2017-09-10

〔記者吳柏軒、陳冠備／綜合報導〕國語文教育因課綱審議再度掀起「文白論戰」，不少作家、學者陸續發表看法，論戰逐漸白熱，但論點也逐漸回歸到教育專業上。鄉土詩人吳晟認為，比例、選文都可以彈性，廣泛閱讀才是提升文學創作的根本；作家平路盼鬆綁課綱，讓教師自主教文言或白話；詩人向陽則盼教材不偏廢，台灣文學、世界文學同中國古典文學一樣重要。

平路反對國文課本單篇選文，認應趁此徹底鬆綁課綱，讓每位老師都有充分自由決定每學期教學內容，不再前後毫無脈絡，而是一本接一本完整書單，課堂上將自動引出討論與思辨，保持老師教學熱忱及學生閱讀興趣，至於考試命題範圍的擔憂則本末倒置。

台灣文學學會理事長林淇瀁（詩人向陽）認為，主張文言提高者認為文言可涵養文學素養、薰陶文化教育，但台灣當代文學及世界文學教材同樣可達目標，各類文學教材都不應偏廢，可互補對話，大幅調整文言比例，讓教材多樣、語言知識多元，更符合課綱理念與課程目標。

政治大學台灣文學研究所教授陳芳明強調，自己過去也研究宋代歷史，非常喜歡讀文言文，但不能因為自己喜歡，就要求所有高中生都跟著必讀宋史，課綱制定必須回到教育，以核心素養為導向，讓課本與社會互動，接受多元價值。

學者︰課本與社會互動 接受多元價值

總統府資政暨鄉土詩人吳晟表示，「國文程度低落」這句話不是現在才有人喊，早在六十年前，外省籍老師也常對當時的學子喊出這樣的話。他對於閱讀文言文是否就能增進國文程度，不置可否，但認為比例、選文都可以彈性，廣泛閱讀才是提升文學創作的根本，不是讀課本的選文就會寫作。他表示，閱讀應明瞭文章的文義文氣，而非注重詞句的訓練，有了知識、常識、見識，文學程度自然就提升。