調漲基本工資 工商界：外勞受惠多過本勞

〔記者羅倩宜、吳柏緯／台北報導〕基本工資審議委員會將於本週五召開，對於勞方喊話要求大漲，工商協進會理事長林伯豐表示，調漲基本工資，本勞獲益不大，主要受惠者是國內四十一萬名產業外勞；他認為，一例一休已造成企業成本增加，若再調漲基本工資，外勞受惠，勢必排擠資方資源，更難替本勞加薪。
排擠資方資源 難替本勞加薪
目前台灣總計有六十五萬多名外勞，其中四十一萬名製造業、營造業、漁工等「產業外勞」，適用我國勞基法，因此基本工資比照本國勞工；其他二十多萬名看護工和家庭幫傭的「社福外勞」，目前並不適用勞基法，薪資與本勞脫鉤。過去每次討論調整基本工資時，本、外勞脫鉤的聲浪從未停止。
林伯豐說，不反對替員工加薪，但是基本工資調漲，表面上看來，領取基本工資的有三大族群：一是一百多萬名派往海外工作的本國勞工，以基本工資來投保勞健保；二是四十一萬名產業外勞；三是二十四萬名本勞。若再調漲基本工資，外勞受惠，勢必排擠資方資源，更難替本勞加薪。
可先調高弱勢及邊際勞工時薪
工商界建議，若要調薪，先從弱勢及邊際勞工調起，也就是只調基本時薪，不調基本月薪。工總秘書長蔡練生指出，一例一休導致企業成本上升，最先排擠的就是弱勢和邊際勞工，因過去企業口袋寬裕，很樂意僱用身心障礙或高齡二度就業者，但一例一休再加上基本工資上升，已使企業推動社會責任空間愈來愈小。
工總指出，企業的資源有限，先是一例一休使人事成本增加，若再調升基本工資，等於替外勞大幅加薪，無形中排擠了資方替本勞加薪的資源。「在一例一休未修改定案前，不宜調漲工資」。
勞動部：本外勞脫鉤需修勞基法
勞動部表示，會把本、外勞脫鉤議題帶到工資會議討論，但勞動部的立場是希望本、外勞應一視同仁，且若要脫鉤，必須修改勞基法，難度很高。
勞動部表示，香港二○一一年五月起才實施最低工資制度，目前最低工資時薪為港幣卅四．五元、約新台幣一三四元。香港本、外勞薪資雖沒連動，但該制度明訂，引進的製造業外勞工資不得低於最低工資，也不得低於所從事行業的薪資中位數。新加坡因未將最低工資入法，因此不存在本、外勞是否脫鉤問題。