爬山壁搶修蘇花 5蜘蛛人57樓高賣命

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蘇花公路因落石不斷，落石頻率每小時內掉落將近一百八十次，像暴雨一樣，封閉長達三天，卻靠著五名「蜘蛛人」，背著四十公斤重的工具，攀上近一百七十公尺、五十七層樓高度的山壁進行刷坡搶修，才搶通一條回家的路，他們全都是來自宜蘭縣南澳鄉的泰雅族人。
蘇花公路一一二．六公里附近，從五月二十八日下午五點多開始出現落石，持續從一百八十五公尺高處不斷滾落，機具難以進場，蘇澳到東澳段從當天晚上七點實施預警性封路，直到五月卅一日下午四點開放兩小時單線通車。
泰雅族人背40公斤裝備 3小時爬上山峰
五月卅日，公路總局南澳工務段調度五名來自宜蘭縣南澳鄉的泰雅族人陳振維、彭元龍、賴太良、劉哲宇和劉柏男，從一一二．六公里山壁後方往上爬，他們身上綁著安全索，持鐮刀劈開堅韌的雜草開路，就像蜘蛛人一樣，耗費三小時一步一步爬上山峰。
工地主任劉文正說，在安全設備確保下，蜘蛛人進行刷坡作業，山壁下端再以整排雙層貨櫃擋住，讓落石不會彈到路面，每名蜘蛛人都會幫他們投保意外險，薪水以日薪計算，大約兩千五百元到三千元左右。
已經六十歲的陳振維，泰雅名字是尤幹瓦旦，原本是擔任水溝工程的工人，日薪只有一千五百元左右，工作並不穩定，六年前開始蜘蛛人飛簷走壁的工作。他第一次爬上山壁時，也是在台九線蘇花公路上，當時只是爬廿公尺高而已，就嚇得腳底發麻，老婆之前看到蜘蛛人摔落的新聞，也是常常念他，叫他不要做了，每回爬上山壁，家人一顆心也掛在半空中，他總是跟老婆說：「注意安全就好，還有小孩要養。」
「石塊不斷往下掉，土壤又鬆動，往下看就是一片藍色大海。」五月卅日早晨，尤幹瓦旦背起包含安全索、腰帶、工作繩、背負式安全帶等四十公斤的裝備，開始砍草開路，爬到頂端再翻過正面，從坍方處上方垂降進行刷坡。
「我們在山壁上先要以刀具砍除比人還高的雜草，努力向上攀爬。往下垂掛時，兩腳必須在陡峭的山壁上尋找支撐點，站在土壤鬆動的壁面上，進行刷坡作業，然而邊坡並不穩定，腳邊不時有石塊往下墜落，還要不時抬頭看看，是否有落石又要掉下來，這是我當蜘蛛人以來，最驚心動魄的一次。」尤幹瓦旦說，掛在山壁上時，人根本就像飛在空中一樣，風一吹，就不斷晃動，還好五位夥伴各自負責一塊區域，不時會互相提醒，「那邊小心」，才順利回到地面。
與山博鬥、腳下是海 最驚心動魄的一次
「都是為了生活呀！」每天要砍草，還有掃落石塊，尤幹瓦旦一雙手到處都是傷痕，天氣好的時候，一個月有廿五天都吊在上面，一吊就是六小時。尤幹瓦旦說：「以前爬是為了養家裡三個小孩，現在爬是為了存棺材本，靠著小時候跟爸爸、阿公上山打獵的經驗，繼續跟山搏鬥，也感謝山讓我混口飯吃，只要有體力，就會繼續爬上去。」