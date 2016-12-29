傳張志軍年後異動 陸委會：沒有評論
2016-12-29
〔記者林良昇／台北報導〕有媒體報導，中國國台辦主任張志軍因一連串的對台工作失敗，無法掌握台灣民情，即將於農曆年前後下台，將由今年曾來台參加雙城論壇的上海市統戰部長沙海林接任國台辦主任，中國國家主席習近平已批准該人事案。
對此，陸委會表示，有關國台辦人事異動的傳聞，陸委會沒有評論。
二○一七年中共將舉行第十九屆黨代表大會，依慣例，張志軍應該是十九大閉幕後，在二○一八年三月第十三屆全國人大第一次會議前後與國務院相關官員一起調整，但據傳，在明年二月初召開的中共中央台灣工作領導小組會議其中內定的出席名單，沙海林已取代張志軍國台辦主任的職位。
我方知情人士指出，中共內部人事調整十分敏感，牽動各大山頭，若人事消息先曝光，依中共「愛面子」的調性，十分有可能「見光死」，且沙海林的層級不高，所謂「沙上張下」的人事案，也要考慮是有心人士的操作，目的在於要讓沙無法上位。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 克服洋蔥黃萎病 田間管理見效
- 不改「巨砲」本色 鋒砲打斷球桿
- 疑妻外遇 殺妻後自殘判15年
- 川普雞吸客 中國商場「抄」有創意
- 技嘉停手機業務 縮編兩子公司
- 樹德企業成立食物銀行 助偏鄉弱勢
- 日媒看陽岱鋼 想起10年前李承燁
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 松本潤偷吃AV女優 長達4年
- 初戀復燃變小三 寡婦裸照成鐵證
- 北捷「潮天團」出動 4捷運站紓壓
- 14件號稱可分解塑膠袋 只有4件是真的
- 捐600元助獨老 送「永不放棄悠遊卡」
- 巨人搶陽成功 火腿獲錢加人補償
- 國道三號樹林交流道 預計春節前通車
- 抓寶摔傷不知在哪 救護員Google神救援
- 廢國旅卡連署 張景森拉票：可省80億
- 武荖坑風景區 擬推「外展教育」
- 明年起衛所健檢、診斷書 收費加倍
- 美股收黑 道瓊攻2萬點大關又無功而返
- 排水溝只做2∕3 斗南公所辯沒住戶
- 紫南宮錢母元旦發放 已見排隊人潮
- 林書豪傷情未卜 教頭惋惜
- 自由廣場》廢掉國民旅遊卡吧！
- 元旦金龍山迎曙光 投131線交管
- 勞方退讓 澎湖公車司機罷工落幕
- 全民健保APP 看診資訊立即查
- 好房東這樣做... 連違約房客都暖心
- 證券行情表、證券表格
- 軍糧獨厚特定業者 立委促查弊
- 老人假牙補助 拿號碼牌等嘸
- 今年最後夕陽在安平 17時25分
- 台鐵中壢站 規劃機捷共構雙塔大樓
- 子瑜榮登世界第8美 台灣唯一
- 鼓勵都更 危險老屋再放寬
- 以批可在東耶城巴人區 興建屯墾樓房
- ATT筷時尚 搶攻桃園外帶市場
- 興建龍崎掩埋場 挺建派︰發展地方
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：傳張志軍年後異動 陸委會：沒有評論
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分