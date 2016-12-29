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傳張志軍年後異動 陸委會：沒有評論

2016-12-29

〔記者林良昇／台北報導〕有媒體報導，中國國台辦主任張志軍因一連串的對台工作失敗，無法掌握台灣民情，即將於農曆年前後下台，將由今年曾來台參加雙城論壇的上海市統戰部長沙海林接任國台辦主任，中國國家主席習近平已批准該人事案。

對此，陸委會表示，有關國台辦人事異動的傳聞，陸委會沒有評論。

二○一七年中共將舉行第十九屆黨代表大會，依慣例，張志軍應該是十九大閉幕後，在二○一八年三月第十三屆全國人大第一次會議前後與國務院相關官員一起調整，但據傳，在明年二月初召開的中共中央台灣工作領導小組會議其中內定的出席名單，沙海林已取代張志軍國台辦主任的職位。

我方知情人士指出，中共內部人事調整十分敏感，牽動各大山頭，若人事消息先曝光，依中共「愛面子」的調性，十分有可能「見光死」，且沙海林的層級不高，所謂「沙上張下」的人事案，也要考慮是有心人士的操作，目的在於要讓沙無法上位。

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