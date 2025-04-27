明日變天！全台降雨機會高 今年首波梅雨鋒面生成時間曝

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/04/27 11:01

〔記者林志怡／台北報導〕連續數日雨彈轟炸後，今日天氣短暫好轉。中央氣象署指出，今日各地氣溫回升至近30度左右，且天氣穩定，但明日將有鋒面通過台灣，為各地帶來明顯降雨，尤其中部以北可能有陣雨或雷雨，氣溫也因東北季風增強等再度轉涼，直到週三才會再度回暖至30度左右，另今年第一波梅雨鋒面預計在下週日生成。

中央氣象署預報員劉沛滕說明，今日東北季風減弱，各地氣溫稍有回升，白天氣溫可接近30度，且多維持較穩定的天氣型態，僅東半部地區、基隆北海岸及午後山區有局部降雨機率，且宜蘭地區有較明顯的午後雷陣雨，可能有局部較大雨勢出現。

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劉沛滕指出，新的鋒面預計在今晚抵達金馬地區，為當地帶來較大雨勢，並於明日通過台灣，屆時全台都會有較明顯的降雨出現，尤其中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，直到明晚鋒面離開後才會趨緩，且後續水氣也將迅速減少，並恢復較穩定的天氣型態。

週二、週三因水氣較少，各地晴到多雲，僅花蓮、台東地區及午後山區有零星雨，週四至週六期間，僅東半部有局部降雨、西半部山區有午後降雨，但北部地區在週四時，因水氣偏多，仍有降雨機會。

針對未來一週氣溫，劉沛滕說，明日受到鋒面通過、降雨及東北季風影響，各地氣溫略有降低，北部地區約26至27度，中南部地區約28度，東部地區約27度，但鋒面通過後，中南部氣溫將迅速回升至近30度，其他地區則到週三東北季風減弱後，氣溫才會較明顯回升，北部地區約30度，花東約26至27度。

由於北部地區週四仍有降雨，白天氣溫仍會小幅降低至29度左右，但劉沛滕指出，接下來一週各地整體仍維持氣溫回升的趨勢，且除明天的鋒面之外，一週內暫無其他明顯的鋒面系統出現，預估下週日後可能有梅雨鋒面在台灣北方生成，後續影響還有待觀察。

未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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