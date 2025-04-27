為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明日變天！全台降雨機會高 今年首波梅雨鋒面生成時間曝

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/04/27 11:01

    〔記者林志怡／台北報導〕連續數日雨彈轟炸後，今日天氣短暫好轉。中央氣象署指出，今日各地氣溫回升至近30度左右，且天氣穩定，但明日將有鋒面通過台灣，為各地帶來明顯降雨，尤其中部以北可能有陣雨或雷雨，氣溫也因東北季風增強等再度轉涼，直到週三才會再度回暖至30度左右，另今年第一波梅雨鋒面預計在下週日生成。

    中央氣象署預報員劉沛滕說明，今日東北季風減弱，各地氣溫稍有回升，白天氣溫可接近30度，且多維持較穩定的天氣型態，僅東半部地區、基隆北海岸及午後山區有局部降雨機率，且宜蘭地區有較明顯的午後雷陣雨，可能有局部較大雨勢出現。

    劉沛滕指出，新的鋒面預計在今晚抵達金馬地區，為當地帶來較大雨勢，並於明日通過台灣，屆時全台都會有較明顯的降雨出現，尤其中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，直到明晚鋒面離開後才會趨緩，且後續水氣也將迅速減少，並恢復較穩定的天氣型態。

    週二、週三因水氣較少，各地晴到多雲，僅花蓮、台東地區及午後山區有零星雨，週四至週六期間，僅東半部有局部降雨、西半部山區有午後降雨，但北部地區在週四時，因水氣偏多，仍有降雨機會。

    針對未來一週氣溫，劉沛滕說，明日受到鋒面通過、降雨及東北季風影響，各地氣溫略有降低，北部地區約26至27度，中南部地區約28度，東部地區約27度，但鋒面通過後，中南部氣溫將迅速回升至近30度，其他地區則到週三東北季風減弱後，氣溫才會較明顯回升，北部地區約30度，花東約26至27度。

    由於北部地區週四仍有降雨，白天氣溫仍會小幅降低至29度左右，但劉沛滕指出，接下來一週各地整體仍維持氣溫回升的趨勢，且除明天的鋒面之外，一週內暫無其他明顯的鋒面系統出現，預估下週日後可能有梅雨鋒面在台灣北方生成，後續影響還有待觀察。

    未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播