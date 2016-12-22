學者︰無需競賽邦交國數量

2016-12-22

〔記者呂伊萱／台北報導〕聖多美普林西比共和國昨宣佈與我斷交，並承認一中原則；中國外交部對此表示歡迎，惟現階段聖國與中國未建立邦交。學者認為，面對這種「主動斷交並尋求與中國建交」的「甘比亞模式」，我方應有一套整體的外交策略與原則，例如在共同利益之上，加強價值連結，無需陷入金錢外交或邦交國數目的競賽。

台灣智庫執行委員賴怡忠解讀聖國與我斷交和中國因素脫不了關係，但他認為，中國對此僅表達歡迎，未立即與其建交，顯示中國想對台灣出氣但對美國沒轍、又不敢直接出手，以免被世界解讀為「單方改變現狀」。賴分析，從近期中國偷美國海軍潛航器等小動作來看，與其說看到中國的強勢，不如說是看到北京的尷尬和行事限制。

賴怡忠認為，聖多美對台灣經貿、外交與安全等影響力不是那麼大，與我方關係更深的反而是和美日或亞洲區域國家等非邦交國的關係，他建議不需受誘騙進入斷交與建交的邦交國競賽，反而應在影響國家生存發展事實的事情上努力。

聖國斷交 影響有限

中興大學國際政研所教授蔡明彥也指出，實際上聖國斷交對我影響有限，也絲毫無損我國主權國家地位。我方固然珍視每個邦交國，但不要陷入金錢外交或邦交國數量的迷思，既然北京打壓是長期的，我們就不能個案、被動地因應，而應建立一套經營外交關係的整體策略與原則。

蔡明彥進一步說，外交關係當然是建立在利益合作基礎上，但我方更應強化價值連結，例如與邦交國分享良善治理的價值與觀念、經濟發展、中小企業發展與農業發展等經驗，讓邦交國成為我們的價值夥伴。蔡直言，假使有些邦交國想在兩岸間游移以獲取利益，「老實講它就不是價值夥伴」；且為了討好需索利益國家而陷入金錢外交，台灣也承受不起。

如何避免再有斷交，蔡明彥建議，我邦交國主要分布拉丁美洲與大洋洲，在拉美可與美國、在大洋洲與澳紐推動共同合作計畫，讓台灣的邦交合作關係不只是一對一雙邊關係，也是面向更廣的區域關係。