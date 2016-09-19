大醫院搶人 重症、偏鄉醫師荒更惡化／國衛院推估全台缺兩千人

2016-09-19

〔記者林彥彤、林惠琴／台北報導〕國家衛生研究院推估，醫師納入勞基法，以每週工時降到七十八小時估算，將出現約兩千名醫師缺口，偏鄉醫療、重症科別可能最先受到衝擊。醫院人士表示，大醫院將召回派駐在外支援的醫師、砸錢挖角中小醫院的醫師，城鄉醫療資源恐更兩極化！

一名醫學中心高層表示，一旦醫師納入勞基法，為補足本院人力，會召回派駐分院、偏鄉支援的醫師。且醫學中心會挖角區域醫院醫師，區域醫院挖角地區醫院醫師。若無完善配套措施，恐與衛福部壯大基層醫療政策相違。

台東馬偕：人力不足恐關床

醫師若納入勞基法，埔里基督教醫院董事長黃敏生預估人力需求將成長兩、三倍，不只急診，婦產科、內科也將有缺口。台東馬偕醫院院長王功亮認為勢必出現醫師人力缺口，恐被迫關床，城鄉醫療差距將更大。新光醫院協理洪子仁指還有科別不均的問題，例如皮膚科可能人力沒問題，但重症科別就很慘。

台灣胸腔暨重症加護醫學會日前召開記者會，呼籲正視照顧加護病房重症的胸腔科醫師日益減少。理事長余忠仁說，二○○○年以來，每年報考該專科醫師最少六、七十人，最多一○二人，但今年下探谷底卅八人。該會發言人古世基認為，醫師納入勞基法，人力不足問題恐再惡化，當源頭內科人手受到衝擊，最後一線救命的加護病房重症醫師情況將更糟。

台北市立聯合醫院忠孝院區院長高木榮強調，醫療行業突發狀況多，醫師又與護理師排班工作性質不同，若聘不到足夠人力，會是很大的問題。加上颱風或其他意外等狀況所要負擔的加班成本，可以想見有醫院會出現關床、關假日門診等情況。

與壯大基層醫療政策相違

黃敏生呼籲政府不要只想著增加醫師名額或放寬標準等作法，應該有其他解決方式，實在不希望看到如同開放大學的錯誤政策再出現。