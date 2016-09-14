林全：不讓零團費或低價團存在
2016-09-14
〔記者陳鈺馥、鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委劉世芳昨在立法院施政總質詢指出，泰國觀光警察展現魄力整頓一條龍與零團費的旅行社，已沒收數十億泰銖、查收千輛遊覽車，未來若要提高觀光業品質，政府有無魄力向泰國學習？行政院長林全答詢表示，對於零團費或低價團，原則上不會讓它存在，會用各種方式不讓這種情形發生。
交通部長賀陳旦表示，將進一步了解泰國的處理方式與依據，交通部的原則就是安全保障，遊覽車業者埋怨檢查太嚴，但絕不放手，對於安全這條防線不可以放棄。
對於零團費與旅遊品質，賀陳旦指出，針對來台消費結構，若購物比重太高，針對購物的點會加強查緝，也會將靠高回扣所支撐的旅行團列為黑名單；對於可能需要轉型的業者或地區，會在輔導做法上減少衝擊，杜絕安全疑慮後，也協助紓困。
中國當局限縮中國觀光客來台，觀光業受不了業績下滑上街抗議，國民黨立委廖國棟問，台灣觀光業還能撐多久？林揆說，「命運掌握在自己手上」，台灣有許多國外客源，不一定要依賴單一市場。
「命運掌握在自己手上」
林揆強調，政府已經提出許多觀光振興方案，包含免簽政策、增加東南亞國家來台客源，也會協助產業轉型，未來將提出提高觀光旅遊附加價值的計畫，目前皆在規劃當中；三百億元優惠貸款不會完全沒效，每項措施都有一定成效，以紓困方案解決業者困境，讓觀光業不至於過度被波及。
林揆說，中客減少來台，觀光業的確有受影響，政府有責任及義務讓每個國民受到適當照顧，政院已提出多元方案，會從各種方式盡量處理，雖然各界有不同聲音，他們仍會盡量從中求取社會平衡，以及理性的做法。
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