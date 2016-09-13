烤肉食材抽驗 青椒、吳郭魚各1件不合格

2016-09-13

〔記者林惠琴／台北報導〕中秋節來臨，衛福部食藥署昨公布全台烤肉食材抽驗結果，六四六件中有兩件不合格，分別是新北市臻信福生活賣場銷售的青椒，檢出農藥撲克拉殘留超標一倍，及台東縣台東地區農會銷售的吳郭魚，殘留動物用藥脫氧羥四環黴素超標八成，可能有影響健康疑慮。

青椒農藥殘留超標一倍

食藥署中區管理中心主任陳姿伶表示，此次查核豬、牛、雞肉三三一件、香腸與培根等加工製品九十三件、蝦貝類水產品九十九件、應景蔬菜一二三件，合計六四六件，主要檢驗動物用藥、農藥殘留與亞硝酸鹽，結果一件青椒檢出農藥撲克拉○．○二ppm（百萬分之一濃度），較標準值高出一倍，另一件吳郭魚殘留動物用藥脫氧羥四環黴素○．○一八ppm，較標準值○．○一ppm高出八成，均已下架、回收。

吳郭魚動物用藥也超標

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海指出，「撲克拉」是一種殺菌劑，雖屬低毒性，但動物實驗發現有肝癌風險；「脫氧羥四環黴素」則是一種抗生素，也是低毒性，但恐誘發過敏，同時是光敏感藥物，食用後曬太陽可能引發皮膚炎等症狀，對於孕婦來說，有影響胎兒、幼兒牙齒、骨頭發育風險。

陳姿伶強調，依「食品安全衛生管理法」規定，違規業者可處六萬元至兩億元不等罰鍰，若追查至源頭，可由農政單位按農藥或動物用藥相關管理法規處辦。消費者對於蔬果可多清洗以減少農藥殘留，魚產則可儘量選購信譽優良業者銷售或有認證的產品。