立委質疑坑殺股民 轟金管會不理檢舉
2016-09-01
〔記者鄭鴻達／台北報導〕百尺竿頭收購樂陞破局案，民進黨立委趙天麟昨砲轟金管會對檢舉置之不理，也質疑此案是否有可能是樂陞及百尺竿頭為「一體兩面」的內線交易坑殺股民。樂陞董事長許金龍回應說，趙必須為指控提出證據，否則就是空頭禿鷹幫凶。
百尺竿頭負責人 曾造成日企破產
趙天麟指出，早在股民認購期間，就有熟知內情人士向金管會檢舉樂陞及百尺竿頭相關董事有異常訊息，他也在八月十二日提出檢舉，但金管會卻置之不理，只表示台灣從未發生收購案違約案例，僅能依《證券交易法》處以最高二四○萬元罰鍰。
趙也質疑，百尺竿頭資本額僅五千萬元，卻能經投審會把關發動四十八億餘元的收購案，負責人樫埜由昭曾導致日本Tasco System公司破產，擔任BitCash董事總經理也在九個月內就被解職，樂陞獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘與投審會卻未先查證百尺竿頭的資金能力。
趙呼籲，行政院長林全應成立專案小組，徹查大型金融犯罪、披露真相，而金管會應對樂陛投資的股票進行扣押求償，調查百尺竿頭與樂陞有無聯合坑殺股民，也對許金龍、樂陞董事及相關家族等進行境管，避免相關人士到中國、日本進行串供或脫產。
金管會：公開收購 擬設保證金制
金管會主委丁克華昨晚表示，避免公開收購只是虛晃一招，擬在公開收購加入保證金制度，但這部分將請證期局研究，也會參考國外作法，相關研究案九月底出爐。
許金龍強調，樂陞與百尺竿頭完全沒關係，趙天麟必須提供指控的合理證據，否則就是空頭禿鷹幫凶；趙把責任放在被收購方上，是全世界商業史上的笑話。
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