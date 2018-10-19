2018珠寶大賞：De Beers，鑽石神話

記者王瀅娟／台北報導
鑽石在許多文化中都扮演重要角色，而且都與愛、力量與永恆有關。Diamond Legends by De Beers頂級珠寶系列的4套設計靈感分別來自經典的鑽石傳說或神話故事，以傳說中的神祇或神聖之地命名，用以慶祝De Beers滿130周年的品牌傳奇。
圖片提供／De Beers
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神之工匠
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留下光環鍊墜的長鍊頓時變身另一條項鍊，或者可以拆下整個鍊墜，單戴長鍊。
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生命之符的圖案延續至長鍊上，鍊墜中央可拆下當胸針佩戴。
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De Beers表示，古希臘與羅馬人將鑽石視為眾神的眼淚，從天界墜入凡間，充滿力量、愛與光芒，這趟不可思議的旅程被稱為Celestia。項鍊的鑽石流蘇可取下，將項鍊轉化為頸鍊佩戴。
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Ra圈形耳環，以Ra頭頂的日盤為靈感，黃鑽鑲嵌出太陽光芒，搭配馬眼型鑽石，交織出耀眼的光芒。
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希臘羅馬神話中諸神的工匠伏爾甘（Vulcan）雖然是宙斯最小的兒子，父母卻不待見，終年待在奧林帕斯山的鍛造場工作。傳說他使用鑽石的能量鑄造寶物，鑄造器迸發火花的瞬間，藏於金伯利岩中的鑽石就會從火山深處被拋出，隨之而來的是岩漿傾瀉而下的壯麗景觀。
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De Beers應用圓鑽與鑽石原石相互搭配，加以描繪，並以Vulcan之名命名此套組。多彩的鑽石原石未經琢磨，形狀各異，恰恰表現出火山凹凸不平的表面；De Beers以5C嚴格標準切割出的圓鑽可比伏爾甘巧手打造的各式器物，閃耀熾烈的生命火光。項鍊兩側的鑽石原石可拆下，轉換成經典風格的鑽石項鍊佩戴。
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De Beers以品牌經典的「Toi & Moi你與我」美學設計出兩款Cupid戒指，公主方形與馬眼型鑽石鑲嵌出柔軟纏繞的線條，最終相交的兩端鑲嵌2顆梨型鑽，彷彿邱比特與賽姬緊緊相擁，洋溢兩情繾綣、難分難捨的氛圍。
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De Beers以品牌經典的「Toi & Moi你與我」美學設計出兩款Cupid戒指，公主方形與馬眼型鑽石鑲嵌出柔軟纏繞的線條，最終相交的兩端鑲嵌2顆梨型鑽，彷彿邱比特與賽姬緊緊相擁，洋溢兩情繾綣、難分難捨的氛圍。
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Cupid具體地表現「翅膀」這個元素，以公主方形與馬眼型鑽石勾勒翅膀飛揚的線條，下方點綴兩顆各重1.80與1.77克拉的梨型鑽石，可拆下單戴一對鑽石翅膀。
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Celestia套組以單顆包鑲的圓鑽絞接出向下匯流的線條，最終彙集成梨型鑽石，就像從天空落下的淚珠。
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Ra是古埃及神話中的太陽神，他創造了太陽，帶給埃及人光明、溫暖，讓萬物生長，所有的生命都是Ra創造的，因而Ra又被視為創造之神。De Beers發現他佩戴的生命之符鑲嵌一顆鑽石，代表創造生命的太陽能量，因此以Ra的代表符號：日盤為設計靈感，中央為一顆3克拉圓形明亮式濃彩黃鑽，周圍環繞鑲嵌一圈公主方鑽，接續轉化自太陽象形文字與生命之符圖案，創作出如太陽般閃耀的圓牌鍊墜。
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愛神邱比特（Cupid）與賽姬（Psyche）是希臘、羅馬神話中少數以喜劇收場的愛情，堅硬的鑽石可比愛情最難得的堅毅。Cupid項鍊鑲嵌公主方形與馬眼型鑽石，緊緊相依相偎，形如高飛的翅膀，底端點綴一對各重3.04克拉橘棕鑽與2.29克拉淡彩灰綠鑽，象徵兩人歷經一見鍾情、猜疑、磨難，終獲比翼雙飛的愛情。