2018珠寶大賞：De Beers，鑽石神話

2018-10-19

記者王瀅娟／台北報導

鑽石在許多文化中都扮演重要角色，而且都與愛、力量與永恆有關。Diamond Legends by De Beers頂級珠寶系列的4套設計靈感分別來自經典的鑽石傳說或神話故事，以傳說中的神祇或神聖之地命名，用以慶祝De Beers滿130周年的品牌傳奇。

圖片提供／De Beers

神之工匠

De Beers表示，古希臘與羅馬人將鑽石視為眾神的眼淚，從天界墜入凡間，充滿力量、愛與光芒，這趟不可思議的旅程被稱為Celestia。項鍊的鑽石流蘇可取下，將項鍊轉化為頸鍊佩戴。

De Beers應用圓鑽與鑽石原石相互搭配，加以描繪，並以Vulcan之名命名此套組。多彩的鑽石原石未經琢磨，形狀各異，恰恰表現出火山凹凸不平的表面；De Beers以5C嚴格標準切割出的圓鑽可比伏爾甘巧手打造的各式器物，閃耀熾烈的生命火光。項鍊兩側的鑽石原石可拆下，轉換成經典風格的鑽石項鍊佩戴。

De Beers以品牌經典的「Toi & Moi你與我」美學設計出兩款Cupid戒指，公主方形與馬眼型鑽石鑲嵌出柔軟纏繞的線條，最終相交的兩端鑲嵌2顆梨型鑽，彷彿邱比特與賽姬緊緊相擁，洋溢兩情繾綣、難分難捨的氛圍。