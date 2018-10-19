2018珠寶大賞：Piaget，北國祕境

2018-10-19

記者王瀅娟／台北報導

繼Sunny Side of Life、Sunlight Journey頂級珠寶系列之後，Piaget將旅程的方向轉往北方，描繪北國之光。這一片土地夏季日永不落，夜明如晝，高聳的雪峰與微藍的天空交相輝映，光線在此變幻莫測，吸引Piaget前來捕捉，刻畫不同的光影表現。

Sunlight Escape頂級珠寶系列共描繪三種不同的光線。溫暖之光（Warm Lights）描繪永晝之光照在雪地上的奪目光芒，以貴金屬與白鑽為主角，偶爾點綴綠色，表現融雪後透出的新綠；晶瑩幻境（Exalting Sights）以冰川為主角，大量應用各式各樣切割的花式車工鑽石，表現冰川不平整的表現；舞動之夜（Dancing Nights）主題描繪的對象正是極光。綠色占絕大部分，混合著淺綠色、粉紅色，接著是純紅色與黃色，最後是純藍色。

圖片提供／Piaget