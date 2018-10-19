2018珠寶大賞：Piaget，北國祕境

記者王瀅娟／台北報導
繼Sunny Side of Life、Sunlight Journey頂級珠寶系列之後，Piaget將旅程的方向轉往北方，描繪北國之光。這一片土地夏季日永不落，夜明如晝，高聳的雪峰與微藍的天空交相輝映，光線在此變幻莫測，吸引Piaget前來捕捉，刻畫不同的光影表現。
Sunlight Escape頂級珠寶系列共描繪三種不同的光線。溫暖之光（Warm Lights）描繪永晝之光照在雪地上的奪目光芒，以貴金屬與白鑽為主角，偶爾點綴綠色，表現融雪後透出的新綠；晶瑩幻境（Exalting Sights）以冰川為主角，大量應用各式各樣切割的花式車工鑽石，表現冰川不平整的表現；舞動之夜（Dancing Nights）主題描繪的對象正是極光。綠色占絕大部分，混合著淺綠色、粉紅色，接著是純紅色與黃色，最後是純藍色。
圖片提供／Piaget
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Infinite Blue戒指，戒環正面密密麻麻鑲滿圓鑽、馬眼型鑽與玫瑰式車工鑽石，最令人驚異的是正中央鑲嵌一顆未經琢磨的莫三比克帕拉依巴碧璽，粗糙的表面與底下隨意排列密鑲的鑽石組合，冰川原始壯闊的景象躍然眼前。
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項鍊的表現更明顯，中央是18.07克拉斯里蘭卡藍寶石，搭配鑲嵌的鑽石有長梯型、方型、風箏型、三角型、三角明亮式切割等，排出冰川密密麻麻的冰塊推擠的景象。
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由影后Jessica Chastain演繹的Midnight Sun套組。
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以哥倫比亞祖母綠為主角，搭配放射狀鑲嵌的玫瑰金流蘇，每條流蘇上都應用了Piaget著名的宮廷式修飾（Palace Decoration）細節，時而搭配鑲嵌小鑽，或點綴鑲嵌馬眼型鑽石或祖母綠，洋溢北國夏季永晝的溫暖生命力。
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極光中最常見的顏色就是綠色，祖母綠是表現綠光的不二之選。Green Borealis項鍊主石為一顆7.50克拉哥倫比亞梨型祖母綠，但更令人驚奇的是那一排風箏型祖母綠，為此經典的項鍊帶來大膽的感受，為了達成設計，Piaget不惜將哥倫比亞祖母綠重新切割成所需的風箏型，令人嘆為觀止。
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Green Aurora耳環是細工鑲嵌大師Rose Sanruil首次在高級珠寶上創作的三件作品之一，衝破創造力的極限，將草木結合起來，使用細黑麥草秸稈、歐洲角梁木、梧桐木創作，每一細小草木貼片都要按照尺寸逐一裁剪，竟有多達60片小組件，再仔細逐一拼貼，展現極光藍、綠、淡綠的流光變化。
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Blazing Sky項鍊以橢圓型紅色尖晶石為主角，搭配馬眼形切割的錳鋁榴石、粉紅剛玉、粉紅尖晶石、帕拉依巴碧璽與鑽石向外擴散，最後以4.97克拉莫三比克帕拉依巴碧璽作結。共重175.80克拉的蛋白石珠串成的長鍊，神秘的游彩現象讓人沉浸在想像極光之美的世界中。
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essica Chastain佩戴的Blue Sea系列，以大克拉祖母綠形切割藍寶石為主角，寬版手環上鑲嵌各式各樣的花式車工鑽石。
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羽毛藝術家Nelly Saunier在Sunlight Escape系列中與Piaget合作4件作品，Blue Emotion手環為其中之一。18K白金為底的開口手鐲上鑲嵌一顆24.36克拉祖母綠形切割丹泉石，再交由Nelly以多重色調的藍色染色羽毛鑲嵌出層次豐富的冰川藍海。
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晶瑩幻境主題應用諸多藍色寶石，表現出海洋以及冰川陳年冰雪呈現的藍色。Infinite Blue項鍊集結了7顆總重24.15克拉雕刻刻面青金石、10顆總重67.34克拉花式切割帕拉依巴碧璽，最終以一顆14.52克拉梨型海水藍寶收尾，展現冰川中多種形狀的冰塊相互衝撞的張力。
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Golden Sunlight手環再度與羽毛藝術家Nelly Saunier合作，純白的羽毛與玫瑰金的結合，營造出暖陽下冰雪晶瑩剔透的效果。珠寶工匠先用三角刻刀在玫瑰金手鐲上雕琢不規則圖形，再將一個圖案一分為二，挖空其中一半，完成雕花與鑽石鑲嵌，再交給Nelly進行羽毛細工鑲嵌。Nelly精挑羽毛，依照設計剪出所需形狀，再依次層疊鑲嵌於手鐲上。某些底層的羽毛還塗上金箔，透出另一種金色光芒，更添藝術感。
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Sun Vibrations項鍊，7.19克拉豔彩黃鑽發射北國祕境夏季永晝的太陽熱力，映照在雪地上，放射狀的流蘇交錯鑲嵌圓鑽或長梯形切割鑽石，尾端點綴公主方形切割黃鑽，展現陽光照射在不同地形上形成的光影變化。