2018珠寶大賞：Bvlgari，80年代的故事

記者王瀅娟／台北報導
Bvlgari頂級珠寶向來走自己的路，以巨大的存在感、大膽的彩色寶石配色為品牌的特徵。然而從Jardini Italiani、Festa，到今年發表的Pop Wild系列，Bvlgari的設計越來越具象，甚至開始出現法式珠寶才有的細膩線條。高級珠寶總監Lucia Silvestri坦言：「沒錯！我們開始說故事了，有主題性地設計珠寶。我們想要讓珠寶與顧客有更深的連結，故事是最容易觸動人心的方式，Pop Wild頂級珠寶系列從品牌與Andy Warhol間的情誼出發，擴大到探索80年代各種形式藝術，說的是品牌與Andy Warhol之間的故事、與80年代巨星、時尚的故事。」
Bvlgari與普普藝術大師安迪．渥荷（Andy Warhol）有極深的情誼。1980年代，尼可拉．寶格麗先生（Nicola Bvlgari）搬到紐約居住，生性熱情善於社交的他很快就與沃荷變成好朋友。渥荷非常喜歡Bvlgari珠寶，曾說過：「我到羅馬一定造訪Bvlgari精品店，因為那裡是最重要的當代藝術博物館。」他甚至曾拿他的一幅作品，想要跟尼可拉交換一件珠寶，但沒有成功。尼可拉事後回憶，說：這是我做過最失誤的決定之一。Bvlgari 80年代當紅的Monete古幣系列和Tubogas手錶，都是安迪沃荷的收藏。
1981年，MTV首次在有線電視頻道播出，捧紅了瑪丹娜、麥可．傑克森、王子、大衛．鮑伊等歌星，朝代、邁阿密風雲等電視劇集瘋迷全球，開啟了明星引領時尚的開端。星際爭霸戰、星際大戰等科幻電影，顯示出人們對於宇宙與未知物種的豐富想像。
圖片提供／Bvlgari
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歷經MTV、隨身聽、錄音帶、CD到數位音樂，黑膠唱片依然存在，甚至成為音樂愛好者膜拜的對象，也是DJ打碟少不了的工具，是跨越世代的音樂象徵。Play It Again胸針以黑瑪瑙為唱盤，在其上雕刻一圈圈溝紋，更顯真實。唱盤邊緣與中央鑲嵌鑽石與紅寶石，點綴80年代歌舞昇平的奢華繁榮氛圍。
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紐約是尼古拉．寶格麗先生與安迪．渥荷1980年代居住的城市，Homage to NY胸針是向紐約這座充滿機會的城市致敬，鑲嵌灰色珍珠母貝的光芒三角造型源自紐約地標：自由女神像上的王冠，由大至小的輪廓點出紐約特別的城市律動，6顆大溪地珍珠帶來絕佳的夜空背景裝飾。
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記得80年代「越高、越寬、越捲」越好的爆炸頭嗎？Curls, My Love手鍊以80年代女性必備的美髮法寶「捲髮器」為靈感，用18K白金與鈦金屬，將捲髮器打造為頂級珠寶，體現普普藝術真義。鑲滿鑽的捲髮器奢華非凡，中間以19顆馬眼型鑽石串起，兩側鑲嵌蛋面祖母綠點出色彩。
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80年代的女人角色有了急遽的變化，新世代女性無論職場或家庭都一把抓，就像女超人一樣。The Wonder Belt的設計靈感源自於此，如神力女超人的玫瑰金腰帶，是Bvlgari首度將Tubogas設計應用於腰帶上，正中央鑲嵌一枚古羅馬克勞迪一世古幣（A.D. 41-54），搭配綠松石、黑瑪瑙與鑽石向外發射的線條，顯得光芒萬丈。
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The Magnificent Blue Ruffles頸鍊設計靈感源自80年代當紅影集「朝代」中，：Alexis Carrington說的一句話：「沒把握的話，就在妳裙子上加點皺褶。」以堅硬的18K白金打造出柔軟的皺褶，鑲滿鑽的頸圈有了黑瑪瑙描邊讓皺褶線條更明顯，一層層向前推進，擁抱重達17.68克拉斯里蘭卡藍寶石。Pop Wild系列項鍊多為頸圈設計，呼應80年代服裝硬挺方正的肩線設計。
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「邁阿密風雲」是80年代當紅的美國影集，片頭曲畫面上的紅鶴、棕櫚樹、蔚藍天空與裝飾藝術建築，成為邁阿密石上的象徵。Flamingos頸鍊以精準的寶石切割與鑲嵌技術，讓黑瑪瑙與鑽石對比出生動的紅鶴形象，看似堅硬的頸圈因精準計算弧度可服貼人體線條，展現Bvlgari珠寶工藝水準。
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音樂少不了用五線譜來記錄，Stay in Tune在玫瑰金手環上鑲嵌黑瑪瑙與白色珍珠母貝劃出五線譜，高音符號與B結合，VLGARI以草寫標註在五線譜上，譜寫出美妙活潑的Bvlgari樂章，展現80年代的旺盛活力與豐富創意。
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麥克風是MTV年代的具體象徵，黑瑪瑙、藍玉髓、紅玉髓、綠玉髓、虎眼石、粉紅石英等彩色寶石特別切割成麥克風頭造型，與鑽石麥克風交錯點綴出80年代的絕代風華。
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大衛．鮑伊華麗的舞台造型，啟發了無數設計師，直到今日都還是設計師們的靈感，尤其是Ziggy Stardust閃電。切磨成閃電造型的珍珠母貝鑲嵌於Musical Lightenings手鍊的玫瑰金鑲座上，一旁搭配依照設計切割鑲嵌的祖母綠與紅寶石，奢華卻不俗豔。
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普普藝術運用的鮮豔色彩與寶格麗大膽的寶石配色不謀而合，Butterflies項鍊以玫瑰金打造交疊重複的蝴蝶圖騰，蝴蝶身體鑲嵌橄欖石、紫水晶、紅碧璽、拓帕石、黃水晶、海水藍寶、粉紅碧璽等彩色寶石，色彩各異卻相當和諧。
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Bvlgari是80年代Logo珠寶風潮的先驅，率先將品牌名刻在圈環上做為裝飾，迅速成為品牌大賣的珠寶系列之一。Logomania手環以此段歷史為靈感，將BVLGARI字母結合幾何線條設計，以綠松石與紅珊瑚雕刻，鑲嵌於寬版手環上，盡顯品牌精神：Logo、大膽的色彩與份量！
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身為貓奴之一的安迪．沃荷，最高紀錄曾與25隻貓共居一屋，貓也帶給他創作靈感。Sam the Cat耳環以藍玉髓雕刻貓頭，點綴一對馬眼型鑽石與圓鑽勾勒貓臉，鑲鑽的圓弧線條描繪貓的身體與尾巴，創作出調皮的氛圍。
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高跟鞋是安迪．渥荷最知名的創作主題之一，Diamond Dust Shoes耳環以紅珊瑚與鑽石相互對比展現普普藝術的重複美感，再透過黑珍珠母貝打造鞋跟與陰影，使高跟鞋更為立體。無論是鞋面的紅珊瑚，或鞋跟的珍珠母貝，皆為設計量身切磨造型，還特意選用較為厚實的寶石磨出立體的弧度，更顯鮮明可愛。