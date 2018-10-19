2018珠寶大賞：Bvlgari，80年代的故事

2018-10-19

記者王瀅娟／台北報導

Bvlgari頂級珠寶向來走自己的路，以巨大的存在感、大膽的彩色寶石配色為品牌的特徵。然而從Jardini Italiani、Festa，到今年發表的Pop Wild系列，Bvlgari的設計越來越具象，甚至開始出現法式珠寶才有的細膩線條。高級珠寶總監Lucia Silvestri坦言：「沒錯！我們開始說故事了，有主題性地設計珠寶。我們想要讓珠寶與顧客有更深的連結，故事是最容易觸動人心的方式，Pop Wild頂級珠寶系列從品牌與Andy Warhol間的情誼出發，擴大到探索80年代各種形式藝術，說的是品牌與Andy Warhol之間的故事、與80年代巨星、時尚的故事。」

Bvlgari與普普藝術大師安迪．渥荷（Andy Warhol）有極深的情誼。1980年代，尼可拉．寶格麗先生（Nicola Bvlgari）搬到紐約居住，生性熱情善於社交的他很快就與沃荷變成好朋友。渥荷非常喜歡Bvlgari珠寶，曾說過：「我到羅馬一定造訪Bvlgari精品店，因為那裡是最重要的當代藝術博物館。」他甚至曾拿他的一幅作品，想要跟尼可拉交換一件珠寶，但沒有成功。尼可拉事後回憶，說：這是我做過最失誤的決定之一。Bvlgari 80年代當紅的Monete古幣系列和Tubogas手錶，都是安迪沃荷的收藏。

1981年，MTV首次在有線電視頻道播出，捧紅了瑪丹娜、麥可．傑克森、王子、大衛．鮑伊等歌星，朝代、邁阿密風雲等電視劇集瘋迷全球，開啟了明星引領時尚的開端。星際爭霸戰、星際大戰等科幻電影，顯示出人們對於宇宙與未知物種的豐富想像。

圖片提供／Bvlgari