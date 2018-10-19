2018珠寶大賞：Van Cleef & Arpels的格林童話

記者王瀅娟／台北報導
以珠寶說故事，誰比得上Van Cleef & Arpels？長年以來以大自然為師，培養了以寶石打造童話故事中常出現的森林場景的能力，描繪其中出沒的動物姿態更是栩栩如生；舞者與精靈胸針是打造故事主人翁的最佳選擇，王子與公主們參加舞會時的華麗服飾，亦對應到品牌以高級訂製服為創作靈感的傳統。繼4年前以法國童話「驢皮公主」為頂級珠寶設計靈感後，今年Quatre contes de Grimm系列選擇世界聞名的格林童話，搭建Van Cleef & Arpels另一座的洋溢詩意與夢想的奇幻王國。
圖片提供／Van Cleef & Arpels
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Lumiere手環描繪隱藏在森林深處，原屬於強盜，「布萊梅樂隊」想盡辦法也要入住的美屋。白色與粉紅色鑽石，環繞中央主鑽，成排的黑色尖晶石、縞瑪瑙與圓型和長梯形鑽石依次向外綻放光芒，延伸至屋頂的梨形鑽石，耀眼的光輝吸引布萊梅樂隊前來一探，最終落腳此處。
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Victoire耳環以布萊梅樂隊組成的4個夥伴為靈感，採用形狀各異的玫瑰式車工鑽石，組合成不對稱但平衡的結構，皆是由互補中產生的和諧，也是團結力量大的展現。耳墜可取下，轉換成較為簡約的耳環佩戴。
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因老弱而被主人遺棄的驢子、狗、貓與公雞，不甘於命運，團結在一起，終究獲得幸福快樂餘生的正面故事，在Les Musiciens胸針上淋漓展現。以玫瑰金生動雕刻的驢子、狗、貓與公雞堆疊成群，趁著青金石片夜色的的掩護，齊心協力裝鬼裝怪嚇走了強盜，獲得盛宴與美屋。
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故事主人翁因羽毛的指示發現城堡地板暗門，從青蛙手上帶回的華美地毯，贏得老國王的第一次肯定。設計靈感源自Serapi地毯的長鍊，鍊墜中央鑲嵌一顆重13.01克拉斯里蘭卡藍寶石，搭配兩種色調的珊瑚和粉紅藍寶石，無論造型或色彩均洋溢東方格調。由珊瑚珠與白色珍珠串成的長鍊可拆開變成2條項鍊，鍊墜也可轉換為胸針佩戴。
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Trio Precieux胸針以18K白金打造三片羽毛迴旋重疊，柔軟輕盈的姿態令人讚嘆Van Cleef & Arpels工藝之精。中央環抱的2.51克拉枕型豔彩黃鑽為設計中心，向外擴散看見梨型、長梯型與圓形美鑽，形成令人目不轉睛的螺旋效果，生生不息。
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戒指內側鏤空雕刻半顆蘋果圖案，成為佩戴者獨享的趣味祕密。
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「三片羽毛」故事中主宰三位王子爭取王位的三片羽毛，Van Cleef & Arpels以多種方式呈現。Vitrail Mystery Set隱密式鑲嵌於2014年公諸於世，鑲嵌正面為凸圓形切割，背面為多向刻面切割的彩色寶石，營造出多重折射、色調與浮雕相互交織的效果，看不見鑲爪的隱密式鑲嵌讓多種色調的彩色寶石無縫結合，猶如多彩的羽毛，流曳晶瑩剔透的寶石色調。
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亦可裝在隨附的羽毛胸針上，變化出項鍊與胸針的多種配搭，展現頂級珠寶設計之精巧與價值。
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鑲嵌黃鑽與白鑽的Plumage d’Or項鍊，抽象描繪金鳥一身珍貴的羽毛。項鍊前方與後方各有一只可拆下的鍊墜，可前後調換。
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以黃金鑄造、鑲滿寶石的鳥籠，引誘王子將金鳥放在籠中，因此驚動侍衛。Van Cleef & Arpels以重達29.63克拉斯里蘭卡紫色剛玉與多種色調藍寶石、玫瑰金，打造令人無法抗拒的奢華鳥籠，長串的銀灰色珍珠描繪溫潤月光。長鍊可拆成2條短項鍊佩戴，鍊墜也可轉換成胸針。
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Le Prince et I’oiseau胸針向故事主人翁小王子致敬，身披18K金盔甲，頭上有鑲鑽的羽飾，搭配寶劍更顯英勇。費盡千辛萬苦與險阻，終於獲得的金鳥停駐在3.18克拉紫色剛玉上，難得一見的紫色是皇家的顏色，恭賀小王子成為國王。
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身披金色羽毛的金鳥，引發王子們出宮探險的旅程。Oiseau d’Or胸針描繪金鳥前來偷吃蘋果，被小王子發現後振翅飛走的姿態，巧妙應用不同色澤的黃鑽與錳鋁榴石，打造出金鳥令人迷醉的金色光影，零星點綴的縞瑪瑙更突顯鑽石的金黃光燦。
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Souliers Precieux胸針以青金石雕刻的錦枕，弧度柔軟蓬鬆，鑽石緞帶如裝飾刺繡，與下方6.91克拉錳鋁榴石顏色恰成對比。18K金雕塑的金黃流蘇點綴皇室奢華，錦枕上擺放的高跟鞋，似是公主跳舞一整晚，倦極了隨意脫下落在床邊的樣子，透露公主的祕密生活。
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特別的是，手鐲內部一側鏤空雕刻城堡，一側雕刻小船，是佩戴者擁有的祕密，隱喻著公主們瞞著國王的秘密夜生活。
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Traversee Etoilee手鐲上鑲嵌2顆總重約50.3克拉緬甸藍寶石，深邃的藍調光芒象徵著公主們每夜跳舞前總要渡過的那攤湖水，成排的綠松石與藍寶石彷彿行舟泛起的漣漪。
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Danica公主拋光的黃K金蓬裙上點綴大膽的星星圖騰，雙手交疊於裙襬前，佇立等待王子前來邀舞，微傾的臉龐流露俏皮。
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Hemera公主以羽扇掩面，似是害羞也似魅惑，多種色調變化的藍寶石、紫色剛玉與祖母綠，鑲嵌出禮服的光澤變化。
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Eos公主身著漩渦紋設計的禮服，鏤空的裙襬露出舞鞋，手執裙擺的姿態似是向舞伴敬禮。
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Hesperides戒指中央如金蘋果般誘人的黃色剛玉，吸引金鳥冒險前來啄食，成為故事的開端。重達20.36克拉的黃色剛玉金黃閃耀，隱藏於鑽石枝葉之中，拱形設計的底座令黃色剛玉色澤更為嬌豔。