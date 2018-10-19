2018珠寶大賞：Van Cleef & Arpels的格林童話

2018-10-19

記者王瀅娟／台北報導

以珠寶說故事，誰比得上Van Cleef & Arpels？長年以來以大自然為師，培養了以寶石打造童話故事中常出現的森林場景的能力，描繪其中出沒的動物姿態更是栩栩如生；舞者與精靈胸針是打造故事主人翁的最佳選擇，王子與公主們參加舞會時的華麗服飾，亦對應到品牌以高級訂製服為創作靈感的傳統。繼4年前以法國童話「驢皮公主」為頂級珠寶設計靈感後，今年Quatre contes de Grimm系列選擇世界聞名的格林童話，搭建Van Cleef & Arpels另一座的洋溢詩意與夢想的奇幻王國。

圖片提供／Van Cleef & Arpels

Trio Precieux胸針以18K白金打造三片羽毛迴旋重疊，柔軟輕盈的姿態令人讚嘆Van Cleef & Arpels工藝之精。中央環抱的2.51克拉枕型豔彩黃鑽為設計中心，向外擴散看見梨型、長梯型與圓形美鑽，形成令人目不轉睛的螺旋效果，生生不息。

「三片羽毛」故事中主宰三位王子爭取王位的三片羽毛，Van Cleef & Arpels以多種方式呈現。Vitrail Mystery Set隱密式鑲嵌於2014年公諸於世，鑲嵌正面為凸圓形切割，背面為多向刻面切割的彩色寶石，營造出多重折射、色調與浮雕相互交織的效果，看不見鑲爪的隱密式鑲嵌讓多種色調的彩色寶石無縫結合，猶如多彩的羽毛，流曳晶瑩剔透的寶石色調。

鑲嵌黃鑽與白鑽的Plumage d’Or項鍊，抽象描繪金鳥一身珍貴的羽毛。項鍊前方與後方各有一只可拆下的鍊墜，可前後調換。

以黃金鑄造、鑲滿寶石的鳥籠，引誘王子將金鳥放在籠中，因此驚動侍衛。Van Cleef & Arpels以重達29.63克拉斯里蘭卡紫色剛玉與多種色調藍寶石、玫瑰金，打造令人無法抗拒的奢華鳥籠，長串的銀灰色珍珠描繪溫潤月光。長鍊可拆成2條短項鍊佩戴，鍊墜也可轉換成胸針。

Le Prince et I’oiseau胸針向故事主人翁小王子致敬，身披18K金盔甲，頭上有鑲鑽的羽飾，搭配寶劍更顯英勇。費盡千辛萬苦與險阻，終於獲得的金鳥停駐在3.18克拉紫色剛玉上，難得一見的紫色是皇家的顏色，恭賀小王子成為國王。

Souliers Precieux胸針以青金石雕刻的錦枕，弧度柔軟蓬鬆，鑽石緞帶如裝飾刺繡，與下方6.91克拉錳鋁榴石顏色恰成對比。18K金雕塑的金黃流蘇點綴皇室奢華，錦枕上擺放的高跟鞋，似是公主跳舞一整晚，倦極了隨意脫下落在床邊的樣子，透露公主的祕密生活。