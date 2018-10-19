2018珠寶大賞：Tasaki，魔幻花園

記者王瀅娟／台北報導
Tasaki與巴黎百年傳奇酒店：麗池酒店（Ritz Hotel Paris）獨家合作的Ritz Paris par Tasaki系列再度推出新篇章，以Jardin Enchante魔幻花園為題，描繪藏身於巴黎Ritz酒店內的中庭花園。盛開的玫瑰、晨露中綻放的花朵、青翠綠葉間的光影、以及環繞在繁茂異域植物間與光芒交織的噴泉，彷彿有魔法般，吸引人沉醉其中。
圖片提供／Tasaki
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Lueur du jour系列全以鑽石鑲嵌，描繪陽光穿透晨霧，照射在魔法花園的花葉樹木上，以閃耀的光芒開啟嶄新的一天。
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密鑲鑽石的鉑金勾勒出枝葉自然舒展的美態，包圍環繞梨型與馬眼型鑽石，彷若枝頭盛綻的花蕾，展露優雅的姿態。
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採用耳鉤設計的耳環，讓優雅的珍珠多了些個性元素，彷彿法式花園，從不只是表面上看的那麼簡單。
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Eveil系列以不同的直徑的Akoya珍珠與南洋珠串出層次感，隱喻清晨的那一場小雨，淋在鑲滿鑽石的花朵枝葉上，在雨後驕陽的照射下，更顯閃耀璀璨。
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漾泛粉光的珍珠由大至小、再由小至大排列，形成美妙的韻律感。
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尾端點綴的梨型或馬眼型鑽石，帶來露珠將滴未滴的張力感，令人備感期待即將到來的黎明。
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Perles de lumiere系列以兩端收尖的多重線條，抽象描繪枝葉，營造日出之前，滿沾晨露的花園美景。
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搭配交錯鑲嵌的祖母綠、紫翠玉、翠綠色寶石，更強調了夜的神祕感，彷彿有什麼事情正在醞釀發生。
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ardin de rose系列以擁有七色遊彩的蛋白石，點出魔幻花園的神祕感。在夜幕低垂的花園中，鑲嵌黑色蛋白石代表的玫瑰花苞，迸發紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等色彩，彷彿孕育魔法能量。
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巴黎百年傳奇酒店：麗池酒店（Ritz Hotel Paris）中庭花園。
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巴黎百年傳奇酒店：麗池酒店（Ritz Hotel Paris）中庭花園。