2018珠寶大賞：Tasaki，魔幻花園

2018-10-19

記者王瀅娟／台北報導

Tasaki與巴黎百年傳奇酒店：麗池酒店（Ritz Hotel Paris）獨家合作的Ritz Paris par Tasaki系列再度推出新篇章，以Jardin Enchante魔幻花園為題，描繪藏身於巴黎Ritz酒店內的中庭花園。盛開的玫瑰、晨露中綻放的花朵、青翠綠葉間的光影、以及環繞在繁茂異域植物間與光芒交織的噴泉，彷彿有魔法般，吸引人沉醉其中。

圖片提供／Tasaki

Lueur du jour系列全以鑽石鑲嵌，描繪陽光穿透晨霧，照射在魔法花園的花葉樹木上，以閃耀的光芒開啟嶄新的一天。

Perles de lumiere系列以兩端收尖的多重線條，抽象描繪枝葉，營造日出之前，滿沾晨露的花園美景。

ardin de rose系列以擁有七色遊彩的蛋白石，點出魔幻花園的神祕感。在夜幕低垂的花園中，鑲嵌黑色蛋白石代表的玫瑰花苞，迸發紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等色彩，彷彿孕育魔法能量。

巴黎百年傳奇酒店：麗池酒店（Ritz Hotel Paris）中庭花園。