2018珠寶大賞：Cartier，世界的色彩

2018-10-19

記者王瀅娟／台北報導

Cartier印度豔麗的色彩、亞洲及東方自信的對比色、日本含蓄而微妙的色調、非洲鮮明爽朗的用色，以來自世界各地的靈感創作的頂級珠寶系列何其多，Cartier這次決定著重在色彩。

圖片提供／Cartier

Cartier Coloratura頂級珠寶系列以彩色寶石的顏色來表現世界各地文化之美。

Cartier Coloratura頂級珠寶系列以彩色寶石的顏色來表現世界各地文化之美。

Cartier Coloratura頂級珠寶系列以彩色寶石的顏色來表現世界各地文化之美。