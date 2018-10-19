2018珠寶大賞：Cartier，世界的色彩

記者王瀅娟／台北報導
Cartier印度豔麗的色彩、亞洲及東方自信的對比色、日本含蓄而微妙的色調、非洲鮮明爽朗的用色，以來自世界各地的靈感創作的頂級珠寶系列何其多，Cartier這次決定著重在色彩。
圖片提供／Cartier
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Kanaga項鍊設計靈感源自西非多貢人稱之為「卡納加（Kanaga）」的木雕面具，兩顆分別為橢圓型與馬眼型的橙粉紅色尖晶石為主角，最下端點綴2顆共重8.39克拉三角形階梯形切割鑽石、對立鑲嵌如面具尖銳的下巴，中間穿插一段段三角形密釘鑲鑽部件與三角型鑽石、長梯型鑽石等，是面具上的幾何圖騰。中央向外鑲嵌的一串串對稱漸短的尖晶石珠流蘇，型塑了面具的臉型與色彩，也呼應舞者身上穿的草裙，更有女性嫵媚大器的風采。
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戒指主石為一顆重26.20克拉碧璽，Cartier在此系列再度演繹光影魔法，以幾何馬賽克為特徵，鑲嵌小鑽與縞瑪瑙的線條形成錯視效果，在戒指上更為鮮明，使整體造型更具分量感，令人驚豔。
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Matsuri長鍊設計靈感源自亞洲在各種節慶或祭典上使用的紙燈籠。項鍊以14.82克拉的凸圓型蛋白石為主角，搭配鑲嵌一顆7.25克拉橢圓形碧璽，周圍以顏色相襯的綠碧璽圓珠襯托。
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Yoshino項鍊設計靈感源自日本的吉野山，每當春季來臨時，滿山的櫻花盛開，令人充分感覺到春回大地的欣喜。2顆總重55.18克拉的祖母綠形狀切割的摩根石透露清透粉嫩的光芒，恰如櫻花花瓣；粉紅色調的碧璽圓珠傾瀉而下，好似櫻花盛開而低垂的流動姿態；頸圈鑲嵌粉紅剛玉與白鑽，與粉紅摩根石、粉紅碧璽形成滿山濃淡有致的櫻花美景，神來一筆點綴鑲嵌的3顆共重8.13克拉的凸圓型蛋白石，神秘的游彩現象讓一片粉紅的景緻有了豐富的變化，令人看久也不膩。項鍊鍊墜可拆下，單獨佩戴頸圈，拆下的鍊墜也可接續於另一條項鍊上，變身另一條項鍊佩戴。
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耳環也採串珠方式鑲嵌，形成不同一般的曲面造型。
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Holika戒指靈感源自印度傳統節慶「五彩節」，人們會慶祝春天到來，參與者會一邊跳舞、一邊將顏料撒向天空，染在身上所穿的白衣上。每個顏色代表的意義不同，紅色是歡欣與愛，綠色是和諧，藍色是活力。
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Chromaphonia系列設計靈感源自匈牙利女性民俗服裝，放射狀的線條形似刺繡百褶裙，傳統的顏色是綠、紅、白，Cartier以阿富汗祖母綠、紫紅尖晶石與白鑽表現，並穿插搭配鑲嵌橘色石榴石、綠松石與縞瑪瑙，令傳統民俗色彩更顯活潑俏皮。
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Cartier總共動用22顆總重199.92克拉阿富汗祖母綠製作項鍊，阿富汗祖母綠因開採不易，極為珍貴稀有，更顯出此項鍊的非凡氣勢。
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Cartier Coloratura頂級珠寶系列以彩色寶石的顏色來表現世界各地文化之美。
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Cartier Coloratura頂級珠寶系列以彩色寶石的顏色來表現世界各地文化之美。
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Cartier Coloratura頂級珠寶系列以彩色寶石的顏色來表現世界各地文化之美。
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Cartier Coloratura頂級珠寶系列以彩色寶石的顏色來表現世界各地文化之美。
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戒指的主石是一顆15.05克拉紅碧璽，下方別出心裁地以串珠方式鑲嵌藍色碧璽圓珠與金綠玉圓珠。