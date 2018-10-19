2018珠寶大賞：Chopard，巡迴世界的紅地毯

記者王瀅娟／台北報導
Red Carpet紅地毯系列是Chopard最頂尖的珠寶系列，聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele藉此年年發表最奢華的奇想世界。她長年隨著家族到各地展示珠寶，各地的建築、藝術、文學或電影，都帶給她充足的靈感，每每在夜裡紀錄於旅行日誌中，集結成今年以旅行與冥想為靈感的全新系列。
圖片提供／Chopard
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Caroline從蒙古草原民族的服裝工藝汲取靈感，設計出這款令人讚嘆的羽毛項鍊。羽毛部分與羽毛藝術家Nelly Saunier合作，採用公雞、蒼鷺、鴕鳥與黑雉雞羽毛製作，中央的絢麗裝飾以藍色磷灰石、紫色石榴石與紅玉描繪出絢麗的渦紋，中央鑲嵌華麗雕金玉石。
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這條紅寶石流蘇項鍊，滿足了Caroline對亞洲民族的想像，使用紅寶石的豪氣手筆，令人彷彿看見「瘋狂亞洲富豪」的生活排場，令人咋舌。頸圈上有紅寶石鑲嵌而成的結飾，紅寶石流蘇墜子內藏鏤空錐形金屬結構，撐起流蘇的蓬鬆感，令人聯想到新娘的喜氣頭飾。Caroline特別使用柔軟的金屬，讓這條項鍊易於開啟並恢復原狀，無論佩戴或拿下都舒適，流蘇鍊墜也可拆出一對耳環，暗藏另一種佩戴方式。
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華麗的中東、印度風格向來是Caroline的最愛，中央墜飾以鈦金屬打造，以14.3克拉紅寶石為中心，向外擴散鑲嵌紫水晶、石榴石與丹泉石等，令人想起寶萊塢電影裡常見的華麗裝飾。鑲嵌142克拉碧璽的的鍊身，採用單個鑲嵌再絞接連結的方式製作，讓頗具份量感的項鍊佩戴起來依然服貼身體線條。
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Chopard受到中東風格影響的設計，鍊墜以16.7克拉梨型石榴石、7.1克拉圓型石榴石為主，搭配粉紅剛玉與黃色剛玉等，鑲出花朵與葉片造型，色彩清新粉嫩，與總共鑲嵌440克拉紅寶石珠的多層串珠項鍊有著強烈的對比。
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Caroline Scheufele走訪世界各地，尋找最獨特漂亮的寶石，然而這17顆枕型祖母綠濃郁鮮明且一致的色彩，亦令她為之傾倒。漂亮的寶石不需要太多無謂的設計，除了搭配圓鑽鑲成造型簡約的項鍊，Caroline特別找了2顆D色全美鑽石，各為圓型與梨型，點綴在最大顆的祖母綠下方，梨形鑽石超過20克拉，與這17顆絕世祖母綠相襯。