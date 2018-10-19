2018珠寶大賞：Chopard，巡迴世界的紅地毯

2018-10-19

記者王瀅娟／台北報導

Red Carpet紅地毯系列是Chopard最頂尖的珠寶系列，聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele藉此年年發表最奢華的奇想世界。她長年隨著家族到各地展示珠寶，各地的建築、藝術、文學或電影，都帶給她充足的靈感，每每在夜裡紀錄於旅行日誌中，集結成今年以旅行與冥想為靈感的全新系列。

圖片提供／Chopard