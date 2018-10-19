2018珠寶大賞：Cindy Chao，努特卡島

記者王瀅娟／台北報導
明年將是Cindy Chao創立品牌15周年的大日子，在構思 即將邁向15周年的系列時，Cindy Chao將自己放逐到加拿大不列顛哥倫比亞省的努特卡島（Nootka Island）上。這是一個無人島，當然也沒有Wifi，有的只是非常原始野生的大自然。沒了3C干擾，無限馳騁的想像力得以被釋放。「努特卡島」既是真實的存在，也是一處只存在Cindy Chao想像中的地方，有掠過天空的聖鳥、會對你眨眼微笑的花朵，以及豔冠群芳的牡丹。
圖片提供／Cindy Chao
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相較於努特卡島系列其他作品，無論是尺寸或形體，蜻蜓胸針們顯然是較為細緻的存在，Cindy Chao主要以寶石配色讓珠寶「跳」出來，比如黃鑽蜻蜓胸針點綴粉紅孔克珠，藍寶石蜻蜓胸針的翅膀以藍寶石與鑽石交錯對比，搭配祖母綠鑲嵌的身體，振翅高飛的姿態展現破風而行的力道。
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蜻蜓
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Cindy Chao想像的努特卡島上有一朵會笑、會對你眨眼睛的俏皮花朵，山玫瑰胸針中央鑲嵌一顆重達105.37克拉的斯里蘭卡貓眼金綠玉，就是那顆愛笑的眼睛；鑲嵌花瓣與葉子時，採用祖母綠、沙弗萊石、濃綠榴石、亞歷山大綠寶石、綠色剛玉等排列創造出16個色階，生動展現綠色生命力。然而最突破的還在於之前的創作都是單面鈦金屬鑲嵌寶石，這次的鈦金屬花瓣首度採用立體曲面空心結構，無論正面、背面甚至側面，都鑲嵌滿寶石，難度更甚以往。
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在努特卡島系列中，出現第一只以秋季為主題的秋葉胸針。先以蠟雕鑄模，再以鈦金屬鍛造秋葉有機捲曲的線條，360度鑲嵌滿滿大大小小的鑽石，沒有一顆有相同的鑲嵌高度與角度，展現葉子的立體層次。中央葉脈結合墨銀，鑲嵌色彩漸變的黃鑽與棕鑽點出秋意，6.28克拉的粉紅孔克珠點出女性嬌柔感。
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就是這件作品，讓Cindy Chao合作的法國工匠開玩笑說：「Cindy，你真的很會把我們法國人變華人！（意即加班）」花苞胸針代表她迎接15周年的心情，即將綻放的花苞，蹦出豐碩的果實，蛋面祖母綠由內層疊嵌鑲至外，展現多層次的靈動。除此之外，Cindy希望祖母綠可隨佩戴者動作微微搖曳，增添作品的生命力，因此還動用工程學專家設計機關，讓總共30顆、共重93.97克拉的哥倫比亞祖母綠在一定的範圍內活動，避免互相碰撞損傷，工匠耗費上千小時鑲嵌微調，終成此作。
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Cindy Chao想像聖鳥帶著光線，飛過天空落下的羽毛，創作了聖羽胸針。 自從8年前開始採用鈦金屬創作，便開啟了她和團隊對金屬的研究，鈦金屬是世界上最硬的金屬，墨銀是世界上最軟的金屬，偏偏她很愛將這兩種金屬應用於同一件作品中，聖羽胸針就是一例。這件作品最困難的是，要將容易破損的祖母綠鑲嵌在最硬的鈦金屬上，破損率是鑲嵌鑽石的一倍，因此Cindy Chao收集了5,000顆、總重超過3,500克拉的哥倫比亞祖母綠，最後用上560顆、總重180.07克拉，鑲成一對蘊藏世界之光景象的胸針。這也是世界上第一件鈦金屬鑲滿祖母綠的珠寶。
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紅寶牡丹花胸針上鑲嵌的大顆紅寶石原本來自一位顧客10年前委託重新設計的紅寶套鍊，Cindy Chao這組紅寶石的設計圖更改不下20次。採用鈦金屬底座描繪牡丹的姿態，特地電鍍成紫紅色，以襯托總重228.62克拉紅寶石的緋紅色澤。2,485顆紅寶石鋪鑲出仿如真實花瓣的絲絨感，搭配法式雕漆工藝製作的花蕊，呈現滿載花粉的質感，令這朵嬌豔的牡丹栩栩如生，精湛的工藝也贏得倫敦大師展的賞識，評選為大師傑作獎，為該展覽珠寶類作品首度獲此殊榮。
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Cindy Chao邀請香港著名花藝師鄭蘶將台北私人鑑賞室打造出努特卡島的原始風情，讓充滿想像力的珠寶在其中恣意生長。