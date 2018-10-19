2018珠寶大賞：Cindy Chao，努特卡島

2018-10-19

記者王瀅娟／台北報導

明年將是Cindy Chao創立品牌15周年的大日子，在構思 即將邁向15周年的系列時，Cindy Chao將自己放逐到加拿大不列顛哥倫比亞省的努特卡島（Nootka Island）上。這是一個無人島，當然也沒有Wifi，有的只是非常原始野生的大自然。沒了3C干擾，無限馳騁的想像力得以被釋放。「努特卡島」既是真實的存在，也是一處只存在Cindy Chao想像中的地方，有掠過天空的聖鳥、會對你眨眼微笑的花朵，以及豔冠群芳的牡丹。

圖片提供／Cindy Chao

蜻蜓

Cindy Chao想像的努特卡島上有一朵會笑、會對你眨眼睛的俏皮花朵，山玫瑰胸針中央鑲嵌一顆重達105.37克拉的斯里蘭卡貓眼金綠玉，就是那顆愛笑的眼睛；鑲嵌花瓣與葉子時，採用祖母綠、沙弗萊石、濃綠榴石、亞歷山大綠寶石、綠色剛玉等排列創造出16個色階，生動展現綠色生命力。然而最突破的還在於之前的創作都是單面鈦金屬鑲嵌寶石，這次的鈦金屬花瓣首度採用立體曲面空心結構，無論正面、背面甚至側面，都鑲嵌滿寶石，難度更甚以往。

Cindy Chao想像聖鳥帶著光線，飛過天空落下的羽毛，創作了聖羽胸針。 自從8年前開始採用鈦金屬創作，便開啟了她和團隊對金屬的研究，鈦金屬是世界上最硬的金屬，墨銀是世界上最軟的金屬，偏偏她很愛將這兩種金屬應用於同一件作品中，聖羽胸針就是一例。這件作品最困難的是，要將容易破損的祖母綠鑲嵌在最硬的鈦金屬上，破損率是鑲嵌鑽石的一倍，因此Cindy Chao收集了5,000顆、總重超過3,500克拉的哥倫比亞祖母綠，最後用上560顆、總重180.07克拉，鑲成一對蘊藏世界之光景象的胸針。這也是世界上第一件鈦金屬鑲滿祖母綠的珠寶。