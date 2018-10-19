2018珠寶大賞：Chanel，烏木屏風內的世界

2018-10-19

記者王瀅娟／台北報導

探索過香奈兒女士設計的服裝、迷信、星座甚至生活方式之後，Chanel Coromandel系列要帶領大家進入香奈兒女士收藏的烏木漆面屏風的世界裡。

香奈兒女士自1910年代與Boy Capel一同發現第一面烏木漆面屏風後，便深深為之著迷，最多同時收藏30面屏風。這些屏風跟著她遷徙，雖然也會送人，但總是會留下足夠的數量，因為香奈兒女士無法忍受住在開放式的房間。她會將屏風裁切、拆解、拼合、修飾，以符合她的需求。屏風上描繪的東方風情亦是她想像力馳騁的世界，「黃昏時當我看著屏風，望見門戶敞開，武士騎在馬背上正整裝出發……」

圖片提供／Chanel

Evocation Florale項鍊，以綠碧璽珠串串起解構的烏木漆面屏風，屏風上粉紅剛玉的嬌嫩與沙弗萊石的翠綠點出春天的氣息。重達30.55克拉的沙弗萊石是此條不對稱設計項鍊的中心所在，沙弗萊石結晶體較小，要得到1克拉都屬不易，此顆沙佛萊石不僅碩大，且顏色如薄荷般，散發清新舒爽的氣息。

Calligraphie Florale手環，採用鏤空設計使寬版手環顯得輕盈，也是對屏風結構的重新詮釋，珠寶工匠使用電解技術，將K金框架轉化為深邃的黑色，葉片與花瓣上再鑲嵌棕鑽、粉紅剛玉、黑色尖晶石與沙弗萊石等彩色寶石，猶如以書法勾勒烏木漆面屏風上的花卉圖案，點出東方風情。

香奈兒女士會將照片、畫作釘在屏風上欣賞，圖為釘有Christian Berard的畫作和Jean Cocteau的草圖。

Vibration Minerale系列與Horizon Lointain相近，同樣有山稜、有雲朵、有樹木，不同的是山稜部分應用彩漆畫出山稜線，令頂級珠寶增添一股童趣。手環內側以鏤空的18K金波浪框架助長雲浪洶湧之勢，令整體感覺更具韻律動感，也體現頂級珠寶正反皆美的設計精神。

Horizon Lointain項鍊以烏木漆面屏風上的圖案為靈感，鑲嵌鑽石的山稜間，有鑲嵌珍珠母貝的雲朵飄過，時而穿過生長其間的鑲鑽樹木。每一座山稜、每一片雲朵、每一棵樹木，鑲嵌的位置與角度都不同，造就極為細膩的層次感。項鍊結構看似一塊塊屏風嵌板，似硬實軟，恰到好處地貼合人體曲線，是工匠耗費精力打造的成果。

Fleur de Laque項鍊，Y字珍珠串鍊結合扇形、箭形、山茶花形、八角形與圓形等經典形狀鍊墜，卻意外地和諧，5個鍊墜的中央均鑲嵌一顆形狀各異的鑽石，璀璨的火光與珍珠母貝雕刻、黑色漆面形成強烈的對比效果，引人注目。

Fleur de Nacre耳環，設計靈感源自香奈兒女士的烏木漆面扇子，八角外型則源於芳登廣場。不對稱的設計彷彿一片屏風從中劈開，中央是珍珠母貝拼接鑲嵌而成的花朵，精準的切割得力於現代科技與傳統工藝。四周鏤空鑲嵌的鑽石花葉圖騰與中央珍珠母貝形成虛與實的對比，更有令人玩味的意境。