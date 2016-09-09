《手作美學 職人之包》防水學院風

2016-09-09

記者林欣若／台北報導

Roots向來以運動休閒服裝為主打，從今年春夏開始，加強配件類的比重，推出一系列能讓服裝搭配更完整的包款，夏末秋初時節，則再推出Waterbuck防水皮革包系列，柔軟的皮革和學院風格的設計，百搭、耐看、經典。

Waterbuck系列採用北美鞣製皮革，以對環境傷害最低的天然皮革工法製成，皮革表面有著極細的鵝絨刷毛，除了質感滑順柔軟，也能形成表面張力，讓水分可於皮革表面凝聚成水珠，形成防水膜。全系列以低調、又能與各種服裝色彩相容的大地色系為主，褐灰色、松綠色及棕褐色三大色系，能完美呈現皮革質感，也呼應早秋氣息。涵蓋各種容量的包款，能對應各種收納需求，小班夫包有著超大容量，內層的收納空間、可調整的背帶、行李吊牌、底部的金屬設計等細節都讓旅行更加輕鬆愜意；復古的後背包使用100%鞣製皮革製作，可完整收納一日生活所需；摩登學院書包除了主要的收納空間外，更具有可容納筆記型電腦的夾層、以及數個拉鍊口袋空間；小萊德後背包和迷你馬鞍包可放置重要隨身物品，是時髦小配件。

圖片提供／ADOLE、Herschel Supply Co.、MSPC、Roots