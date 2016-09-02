《問題肌膚Q&A》防曬篇

2016-09-02

記者邱巧貞／台北報導

【防曬】

Q：雖有搽防曬品，但走在戶外，依舊感覺肌膚被熱浪曬到刺痛？

預防勝於治療，夏季的紫外線輻射量是一整年的高峰，「防曬」是夏季保養最重要的步驟，防曬不是只有塗抹防曬品這麼簡單，外出時間較長時，應每2小時補搽防曬，並配合衣帽、陽傘遮蔽。

此外，大家普遍知道紫外線對皮膚的傷害，卻不知太陽中有50%的隱形「紅外線」會使肌膚發熱、加速表皮水分蒸發，造成皮膚乾燥；紅外線也會減少膠原蛋白合成，加速肌膚老化，除了選購可以預防紅外線的防曬品外，建議早上10點到下午3點盡量避免長時間外出才是防曬根本之道。

Q：臉上出現了曬斑，搽美白產品有用嗎？還是該求助醫美療程？

曬斑是皮膚光老化的一種表現，需要一段時間經年累月的日曬，一開始，顏色淡、面積比針尖還小，一般人不拿放大鏡仔細觀察是無法察覺的，通常要等到斑點顏色越深、面積擴大才會察覺。膚色白的人通常要30歲左右才會出現曬斑，所以不要存僥倖的心理，不防曬、覺得過一個冬天就白回來了，殊不知光老化已經在肌膚上悄悄地留下了伏筆。

針對剛形成的淺色痣或斑點，做好防曬以及搽美白產品是可以淡化的，只是需要較長時間的保養，至少需要2個月以上的細心保養，淡化的效果才比較顯著。

如果想要去除痣或是曬斑、雀斑，建議使用銣雅鉻雷射或是鉺雅鉻雷射，雷射後記得做好防曬與保濕，才能事半功倍。

1.舒特膚全日護高效防曬凝露50+ PA++++，無油配方、不黏膩輕鬆好推勻，防水性佳，具有UVB、UVA與紅外線防護效果。50ml／800元。

2.優倍多YOUBEST抗日襲肌VitD防曬隔離乳SPF50+／★★，高比例10%寬頻防曬成分Tinosorb M，兼具物理與化學防曬特性，搭配氧化鋅，添加維他命D3修護光照肌膚，全方位保護。50ml／799元。

3.理膚寶水全護清爽防曬液UVA PRO透明色SPF50／PPD26， 革新性長波UVA防曬濾劑Uvinul A+及專利防曬成分MEXORYL SX+XL協同作用，並添加雪亞脂萃取物、維他命E、理膚寶水溫泉水等成分。30ml／980元。

4.la prairie全效清透防護乳SPF50 PA++++，新添加瑞士雪絨花萃取、極地冰河原水，並搭配以甘草根萃取為主的亮白複方。50ml／6,750元。

5.FORTE Ceramide舒緩修護防曬乳SPF50+／★★★★，採用包覆型三重防曬因子，搭配高效物理性防曬成分，預防陽光照射後所引起的肌膚老化及曬傷。60ml／980元。

6.DR.WU高效舒緩防曬霜SPF50★★★，質地清爽，添加獨特控油調理因子與多種天然植物萃取，可均衡調理皮脂分泌，防禦紫外線同時舒緩保濕。30ml／650元。

7.資生堂新艷陽．夏水離子溫和防曬乳SPF50 PA++++，專為敏弱肌及兒童設計，運用360°全罩防禦膜、水離子防護膜技術，保護肌膚表面，避免皺紋及斑點生成。50ml／1,350元。

8.ETVOS舞伶礦物防曬粉SPF50 PA++++，100%純天然礦物，粉狀質地，完妝後也可隨時補搽於臉上，形成防護堡壘。5g ／1,180元。

圖片提供／DR.WU、la prairie、資生堂