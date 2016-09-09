《上班女郎 騷包之變》快拆 變換肩背帶

2016-09-09

記者王瀅娟／台北報導

現在幾乎所有推出的新包款，無論大小，都會附上可拆卸的肩背帶，讓上班女郎們可以空出雙手做更多事，行動也更靈活。

可拆式肩背帶意味著「替換」的可能性，Fendi率先於今年春夏推出單賣的Strap You肩背帶，不僅可以扣在自家包款上，也可以扣在其它品牌的手袋上，一個簡單的替換動作，就可以為舊包款帶來新形貌，也可以用以打造個人獨特風格，因而全球熱賣，其他品牌也陸續跟進推出。

Louis Vuitton的Strap系列主打Monogram帆布與牛皮雙面使用；Prada可拆卸肩帶系列除了小牛皮外，還有牛皮壓紋皮革和織帶材質，每款肩帶上裝飾的立體花卉皆不同，以施華洛世奇水晶、有機玻璃、小牛皮或金屬材質打造；Furla則在肩帶上雕花，各顯神通。

圖片提供／Tod’s、MCM、Dior、Celine、Furla、Max Mara、Prada、Longchamp、Miu Miu、Michael Kors、Bvlgari