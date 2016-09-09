《上班女郎 騷包之變》快拆 變換肩背帶
記者王瀅娟／台北報導
現在幾乎所有推出的新包款，無論大小，都會附上可拆卸的肩背帶，讓上班女郎們可以空出雙手做更多事，行動也更靈活。
可拆式肩背帶意味著「替換」的可能性，Fendi率先於今年春夏推出單賣的Strap You肩背帶，不僅可以扣在自家包款上，也可以扣在其它品牌的手袋上，一個簡單的替換動作，就可以為舊包款帶來新形貌，也可以用以打造個人獨特風格，因而全球熱賣，其他品牌也陸續跟進推出。
Louis Vuitton的Strap系列主打Monogram帆布與牛皮雙面使用；Prada可拆卸肩帶系列除了小牛皮外，還有牛皮壓紋皮革和織帶材質，每款肩帶上裝飾的立體花卉皆不同，以施華洛世奇水晶、有機玻璃、小牛皮或金屬材質打造；Furla則在肩帶上雕花，各顯神通。
圖片提供／Tod’s、MCM、Dior、Celine、Furla、Max Mara、Prada、Longchamp、Miu Miu、Michael Kors、Bvlgari
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Furla紅色雕花飾金屬圓鉚釘肩揹帶，9,500元。
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Fendi Strap You系列為將可拆式肩背帶視為單品的先驅，色彩 、圖案與材質均變化多端。
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Fendi Strap You系列為將可拆式肩背帶視為單品的先驅，色彩 、圖案與材質均變化多端。
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Fendi Strap You系列為將可拆式肩背帶視為單品的先驅，色彩 、圖案與材質均變化多端。
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Fendi Strap You系列為將可拆式肩背帶視為單品的先驅，色彩 、圖案與材質均變化多端。
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Prada粉色水晶寶石裝飾壓紋牛皮肩帶，40,000元。
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Prada經典麗仕包63,000元，搭配黑色有機玻璃花朵裝飾小牛皮肩帶37,500元。
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Prada桃紅色牛皮立體花朵裝飾織帶肩帶，27,500元。
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Prada新推出可拆卸肩帶系列搭配經典包款，Double bag 95,500元，牛皮立體花朵裝飾織帶肩帶27,500元。
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Max Mara秋冬新推出J Bag Shopper，附寬版肩背帶可上肩。
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Dior Flight Bag折疊起來就像一個手提公事包。
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Dior秋冬新推出將立體包身平面化的Flight Bag，附有肩背帶可上肩。
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標題：《上班女郎 騷包之變》快拆 變換肩背帶
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