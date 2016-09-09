《搖滾騷包》寶石鉚釘+霓虹光感

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

以摩登音樂為設計靈感的包款風格隨興、富有個性，更帶來精神的狂喜。

搖滾音樂風靡世人、歷久不衰，配件設計師本季借鏡搖滾精神，要的就是當中所富含的叛逆與甜蜜、一種既酷又華麗的時尚主張；展現於包款的手法不再是沉甸甸的五金感，而是輕鬆簡約與富含人文氣息的自由靈魂。

寶格麗（BVLGARI）力邀英國超模蘿西杭亭頓（Rosie Huntington-Whiteley）與西班牙第一帥、男模喬可塔迦納（Jon Kortajarena）化身搖滾明星共同入鏡的最新秋冬配件廣告，可說為新一代潮流人士所嚮往的時尚風格與生活態度做出完美註解。這個畫面由紐約知名攝影大師邁克埃夫登（Michael Avedon）掌鏡，運用搖滾氛圍營造熱情活力，襯托寶格麗靈感取自寶石色彩的Serpenti Forever早秋包款系列。無論蘿西杭亭頓搭配的是閃耀藍綠拓帕石或紫水晶色澤的金屬光感皮革包款，或是向日葵黃水晶縞瑪瑙飾釘手提包，都成功展現出遊走於華麗搖滾與永恆經典的時尚美學。

蘿西杭亭頓坦言自己相當喜愛裝飾琺瑯蛇頭按釦與黑色孔雀石蛇眼的寶格麗Serpenti Forever手提肩背包，「非常適合現在的我，因為我經常為了工作而必須到處旅行，所以很喜歡這種兼具實用和奢華的配件。」

她說：「寶格麗Serpenti Forever就像現身小鎮間的一條魅惑迷人小蛇！」

圖片提供／BVLGARI、Fendi、Hogan、Michael Kors、Tod’s、Valentino