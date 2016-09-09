《優雅上肩 風情萬千》

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

後背包都偏向運動風或太Man，不好搭配？No〜，這些專為女性設計的後背包豈止優雅而已！

內斂低調與優雅氣質、一絲不苟的製作工藝，更思考到使用機能，這些專為女性設計的後背包完全跳脫運動路線或街頭框架！無論從外型風格、獨特性、時尚度或奢華感來看，不僅解決人們於選購後背包所遇、難以與時尚俏麗或浪漫服裝配襯的疑慮，而且有許多品牌在本季更加投入於如何打造一款專屬女性魅力的後背包，所占當季品項的比例變高、甚至成為主角。

一線精品 後背包赴宴

無論Hermès、Dior、Louis Vuitton或Céline等法國精品，看重後背包的程度越來越不亞於當前主流的手提包，並且賦予後背包一樣的時髦貴氣與高尚別緻。

在Dior，尺寸精巧的Stardust後背包在品牌高級訂製工坊的手工刺繡工藝中誕生，承襲了奢華血統；刺繡網狀面料與皮革交織成繁星般的亮眼星塵，雅緻優美、獨具風格，完全合乎具有時尚高度鑑賞力的時尚嬌客，因品味獨到、風格百變而成了時尚圈話題人物的俄羅斯名媛Elena Perminova更以它搭配洋裝、高跟鞋，成了後背包入席晚宴的完美示範。

Louis Vuitton以耀眼的野生動物印花為後背包添入冒險風情；外口袋綴以Louis Vuitton壓花貼片、搭配光面小牛皮軟墊肩帶，是LV皮革工藝的見證。Hermès以GR24系列後背包帶來舒適和功能，背部為整片皮革，可調整長度的背帶在肩部予以加固；背包上方開口處的皮片下隱藏著兩個直式拉鍊、搭配低調的釦環設計，方便取放物品。Céline一款Croissant小羊皮後背包更可透過可調式背帶，化後背包為肩背包。

智慧生活 空出雙手的優雅

生活節奏的改變與空出雙手的需要、例如智慧手機的使用習慣，尤其對於時尚敏銳度破表的義大利獨立設計師來說，早已深入玩味後背包的變化性。複合式精品店OBEIOBEI負責人黃珮琪更斷言，後背包的優雅化、精緻化將越來越明顯。黃珮琪舉例，以手染編織皮革著稱的Delle Cose推出採整張手編軟牛皮革編織網所製成的後背包，每一件包款皆在製成後，完全用手工以植物染法染色，再加上特殊的粉末工法處理，展現獨特色澤與溫潤質感；包口以拉鍊開啟，還可從包內抽繩營造束口變；雖為全皮革包款，卻因所使用的軟皮革與結構，令包身相當輕盈，完全適合女性日常使用。

義大利設計師Alberto Mondini主理的Numero 10以格紋染色小羊皮創作出輕盈的後背包；隱藏式拉鍊加上窄版、流線設計，簡單卻有強烈風格，令喜愛後背的女性為之癡狂。吸睛的還有Daniele Basta以純銀提環為特色的皮革後背包，粗獷、細膩的美麗對比，精緻感令人讚嘆！

圖片提供／Céline、Dior、Hermès 、Louis Vuitton、MCM、Michael Kors、OBEIOBEI、Radley