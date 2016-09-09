《工藝新學 超越之道》超立體視覺
2016-09-09
記者方惠宗／台北報導
這些充滿願景與創意的嶄新工藝連結過去與未來、打造出融合傳統與創新的時尚收藏品。傳承經典、還要超越經典！
法國紳士品牌Berluti再創皮革新象，以Pythagora系列帶來奇幻的皮革之美；皮革上的三角圖騰在漸層透明的色調顯現，Berluti著名的「Patina」綠鏽技法染製皮革在散發光澤與年輕風格的幾何圖騰中進化。
奇妙的是，Pythagora圖騰充滿立體感又透光、近在眼前卻觸摸不到，到底怎麼做到？首先將皮革染色，再用源自10世紀中國傳承至今的絹印（Screen Printing）手法，印製三角形的幾何圖紋，最後塗上光澤塗層，使皮革表面亮澤，展現於後背包與休閒鞋等時尚主流。
圖片提供／Berluti、Ermenegildo Zegna、Hermès、Louis Vuitton、Montblanc
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