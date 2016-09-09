《搖滾騷包》黑色浪漫

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

從未缺席搖滾的黑色元素在這季變得浪漫，Fendi以Black Edition配件系列在黑色精緻的皮革上綻放花朵。Dotcom包款前側裝飾有花朵與黑色金屬光澤的Selleria車縫線，可拆式內袋上有著鏡面小圓點；柔軟的Mini By The Way與Backpack滿飾俏麗花朵並不失柔美氛圍與運動風格。

Hogan將正式、運動休閒與華麗搖滾風格融合，以荔枝紋皮革打造的包款簡單俐落，強調結構並以金屬拉鍊裝飾，不僅表現自由自在的大方性格，更將一切回歸基本、擁抱簡約。

圖片提供／BVLGARI、Fendi、Hogan、Michael Kors、Tod’s、Valentino