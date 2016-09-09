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《搖滾騷包》黑色浪漫

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

從未缺席搖滾的黑色元素在這季變得浪漫，Fendi以Black Edition配件系列在黑色精緻的皮革上綻放花朵。Dotcom包款前側裝飾有花朵與黑色金屬光澤的Selleria車縫線，可拆式內袋上有著鏡面小圓點；柔軟的Mini By The Way與Backpack滿飾俏麗花朵並不失柔美氛圍與運動風格。

Hogan將正式、運動休閒與華麗搖滾風格融合，以荔枝紋皮革打造的包款簡單俐落，強調結構並以金屬拉鍊裝飾，不僅表現自由自在的大方性格，更將一切回歸基本、擁抱簡約。

圖片提供／BVLGARI、Fendi、Hogan、Michael Kors、Tod’s、Valentino

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  • Hogan以鉚釘裝飾手提包搭配首度推出女性款式、帶有金屬色彩的Traditional 20.15運動鞋。

    Hogan以鉚釘裝飾手提包搭配首度推出女性款式、帶有金屬色彩的Traditional 20.15運動鞋。

  • Fendi同時為成衣、皮草和鞋履推出黑色版本，通體漆黑加上鉚釘，散發另類摩登。

    Fendi同時為成衣、皮草和鞋履推出黑色版本，通體漆黑加上鉚釘，散發另類摩登。

  • 黑色皮革綻放花朵，Fendi推出搖滾風格的Black Edition配件系列。Backpack（左起），123,000元；Dotcom手提包，113,000元；By the Way手提包，78,000元。

    黑色皮革綻放花朵，Fendi推出搖滾風格的Black Edition配件系列。Backpack（左起），123,000元；Dotcom手提包，113,000元；By the Way手提包，78,000元。

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標題：《搖滾騷包》黑色浪漫


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