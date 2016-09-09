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《工藝新學 超越之道》超級牛仔褲

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

Louis Vuitton推出男士丹寧系列，當中包含一組以五個古董行李箱做為牛仔褲設計靈感的收藏家膠囊系列，男裝藝術總監Kim Jones更在牛仔褲裝飾行李箱細節，像是金屬或皮革飾角、玫瑰金與鈀金屬鉚釘，或是牛角釦。

一款以手工噴漆與石洗，最後加上金色表面處理的牛仔褲，原型來自1903年被視為革新創舉的銅製行李箱。還有一款將1936年一只鱷魚皮製行李箱的把手複製於牛仔褲上的設計，奢華的鱷魚皮點綴在後腰帶下方，簡直是終極收藏家的夢幻逸品。

Kim Jones同時以個人對丹寧的喜愛與古董牛仔褲靈感推出大眾系列，面料是日本的生丹寧布與特別的歐洲布料，版型包括窄管伸縮、窄管經典與經典版型，有不同的磨洗與表面處理可選擇，最後繡上的LV Logo為精雕細琢的過程劃下完美句點。

圖片提供／Berluti、Ermenegildo Zegna、Hermès、Louis Vuitton、Montblanc

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  • Louis Vuitton男士丹寧系列、大眾系列窄管伸縮牛仔褲，20,100元。

    Louis Vuitton男士丹寧系列、大眾系列窄管伸縮牛仔褲，20,100元。

  • Louis Vuitton丹寧系列、這款專為收藏家製作的牛仔褲加上金色表面處理，原型來自1903年的銅製行李箱。81,500 元，全球限量101件。

    Louis Vuitton丹寧系列、這款專為收藏家製作的牛仔褲加上金色表面處理，原型來自1903年的銅製行李箱。81,500 元，全球限量101件。

  • 將1936年一只鱷魚皮製行李箱的把手複製於牛仔褲上的設計，奢華的鱷魚皮點綴在後腰帶下方。81,500元，全球限量101件。

    將1936年一只鱷魚皮製行李箱的把手複製於牛仔褲上的設計，奢華的鱷魚皮點綴在後腰帶下方。81,500元，全球限量101件。

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標題：《工藝新學 超越之道》超級牛仔褲


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