《切換風格 瞬間騷包》有時這樣、有時那樣，以對比色彩製造驚喜！
2016-09-09
記者方惠宗／台北報導
Céline新時尚包款Twisted Cabas一如既往的極簡主義，無任何金屬綴飾的設計，舒適的寬背帶線條簡約鮮明，充滿立體感的包身結構運用不同的皮質、顏色做拼接，突破包款的正、反之分，動態之間更有如一場對比色的跳躍遊戲、多采多姿，完美演繹休閒時尚，體現Céline毫不刻意的率性魅力。
Twisted Cabas以打結方式調節長短的背帶因巧妙的布局方式賦予包形輕微的轉動姿態、凸顯立體輪廓，而且不經意的呈現微開口風貌，包款容量輕鬆含納出門時的一切所需，實用之程度已無須多說。今年秋冬季延續易搭配的小型尺寸與不同材質與顏色拼接，主打款式包括雙色亮面平滑小牛皮及氈絨款式，亮麗豐富。
圖片提供／Céline、Fendi、Loewe、Mulberry
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