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《姊級巨星 不老保養》珍妮佛安妮斯頓‧平價保養

2016-09-02

文／史黛西

平價保養

90年代熱門影集《六人行》裡的俊男美女都有了歲月的痕跡，只有47歲的珍妮佛安妮斯頓依然閃耀巨星光芒。她並不害怕變老，「如果你好好照顧皮膚，好好吃，變老其實很棒，因為你會增加智慧！」

安妮斯頓平常保養皮膚並沒有花大錢，她會把酪梨打散加入蛋白，用來敷臉。平常使用的身體乳液也是在美國的超市或台灣Costco就可買到的平價品牌Aveeno活力潤膚乳液（Daily Moisturising Lotion），她已使用多年，還買來送朋友，最近更變成代言人。

就連安妮斯頓的美甲師幫她修腳時，也用這瓶幫她按摩腳。安妮斯頓稱讚它的滋潤度很好，讓她的皮膚一整天都很水嫩。

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  • 珍妮佛安妮斯頓與布萊德彼特離婚多年後，嫁給身兼編劇與演員的賈斯汀瑟魯（左）。（歐通社）

    珍妮佛安妮斯頓與布萊德彼特離婚多年後，嫁給身兼編劇與演員的賈斯汀瑟魯（左）。（歐通社）

  • 雖然已是熟女，珍妮佛安妮斯頓依然容光煥發，閃耀巨星光芒。（法新社）

    雖然已是熟女，珍妮佛安妮斯頓依然容光煥發，閃耀巨星光芒。（法新社）

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