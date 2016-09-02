《問題肌膚Q&A》保濕篇

2016-09-02

記者邱巧貞／台北報導

【保濕】

Q：肌膚變得黯沉乾燥、毛孔粗大，保養品也難以吸收？

肌膚變得黯沉乾燥、毛孔粗大，保養品也難以吸收？

日曬後老舊角質堆積，使皮膚看來黯沉乾燥、毛孔粗大，日常保養不妨加入可加速角質代謝的產品。當然，夏季日曬容易造成肌膚乾荒，做好保濕還是最重要的！建議使用無油、不含酒精香料的玻尿酸保濕化妝水、精華液、水凝霜或乳液。

若是剛曬完太陽的前幾天，覺得皮膚發紅發燙，建議基礎保養前加上具有鎮靜降溫效果的凍膜，清潔後每天敷15分鐘，以清水洗淨後，再繼續後面的保養步驟。

1.VALMONT極緻保濕面膜，富含保濕平衡複合物、麝香玫瑰與乳木果油，能高度平滑和修復肌膚。50ml／4,700元。

2.雅漾全效活泉保濕水凝霜，日本市場日銷破千瓶佳績，三重精華成分，塗抹後立即化為輕質凝乳，快速吸收，深度補水同時維持長效保濕。50ml／1,680元。

3.DHC逆轉肌齡導入液，透過Nanocube傳輸微導管精華，為肌膚滋潤、彈力、透明及光澤感。50ml／1,110元。

4.植村秀極效保濕精華水凝霜，研發「超導水複合因子」，含有香橙萃取與甘油，密集保濕。50ml／1,900元。

5.LANEIGE蘭芝水酷肌因智慧保濕凝凍，以甘油、乙醯葡萄糖胺及分子釘等保濕成分為關鍵基底，開發獨家肌膚智慧補水配方。50ml／1,350元。

6.迪奧水彈力保濕晚安面膜，水凝配方融合錦葵的高濃度凝膠成分、透明質酸與作用於水合蛋白的天然成分，觸感極致輕盈清新、不黏膩。50ml／3,000元。

圖片提供／LANEIGE、迪奧、雅漾