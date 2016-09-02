《問題肌膚Q&A》煥膚淡斑篇

2016-09-02

記者邱巧貞／台北報導

肌膚白皙的昆淩自爆夏天去了一趟美國回來，臉上莫名多了好幾顆痣，你是否也有同樣困擾？其實，在夏季高溫、紫外線疲勞轟炸之下，肌膚頻出狀況，入秋之際，趕緊審視自己的膚況，千萬不要讓問題持續惡化。針對夏季出現的肌膚問題，該如何解決？以下請專業皮膚科醫師徐嘉琪解答。

專家解答

英爵醫美診所 徐嘉琪 醫師

【煥膚淡斑】

Q：想嘗試去角質及煥膚產品，該如何選擇？

市面上常見的煥膚產品大致可分為：

．物理性去角質：如磨砂膏等產品，運用摩擦原理對皮膚無差別的去角質，但無法深入毛孔幫助角質代謝、減少粉刺，建議使用在手肘、膝蓋等皮脂分泌較不旺盛、或是沒有粉刺困擾的區域，重點是皮膚敏感、有長痘痘、粉刺者不建議使用。

．黏土類面膜：具有吸附臉部油脂及去除多餘角質、汙垢的功效，可再次清潔皮膚，適合偏油性的肌膚使用，建議使用時間大約是10～15分鐘，以一週2次為限，乾性肌膚不建議使用。

．酸類產品：果酸中最早廣泛使用的是甘醇酸（Glycolic acid），之後取而代之的是杏仁酸（Mandelic acid）。杏仁酸分子量大，脂溶性強，具有抗菌效果，也就是說杏仁酸對角質層及毛孔有較強的作用，而且因分子大較不會帶給肌膚刺激，油性痘痘肌、乾性甚至敏弱肌有粉刺困擾者皆適合使用。建議敏弱肌剛開始使用酸類產品，以重點T字部位為先，使用頻率為1週2次，2週後肌膚若無不適再逐漸增加使用的範圍及頻率。

再次強調，只要正確使用，杏仁酸、果酸等酸類產品並不會使皮膚變薄或造成皮膚敏感，建議民眾若有保養方面的疑慮，可以攜帶產品詢問醫師。

Q：經歷盛夏，臉上雖沒出現明顯斑點，但卻莫名冒出很多「痣」，為什麼？

一般成年人全身約有10到40顆痣，位置不一。痣的生成原因分成先天與後天。大多數的痣都是後天性的，也就是在出生時沒出現（沒被看到或發現），但在成長過程中才逐漸出現；後天生成的痣多半與陽光曝曬有關。

此外，痣也會受賀爾蒙影響，臨床研究顯示，懷孕時期的荷爾蒙變化可能會影響黑色素細胞的活性，使得某些人在懷孕期間比較容易長痣。

日曬會刺激皮膚黑色素細胞的活躍，讓痣越長越多，皮膚白的人較膚色深的天然防曬的效果較差，無法阻擋紫外線刺激皮膚，這也是為什麼膚色較白的人，痣的數量比較多的原因。

痣的學名為黑色素細胞痣，在皮膚病理下的特徵，是一群聚集的黑色素細胞與其生成的黑色素顆粒。外觀與大小並不一致，有的呈扁平狀、突起，有的長毛，多數的痣呈現圓形或橢圓，顏色多半為深咖啡，也有的是和膚色相近的淺咖啡色。

有些罕見的痣，像是周圍皮膚已退去黑色素的中空痣，還有黑色素細胞沉澱的藍痣。一般來說新生的痣是淺咖啡色的，之後隨著時間、日曬逐漸加深顏色呈深咖啡色或是黑色。

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圖片提供／DR.WU