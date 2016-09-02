《秋老虎的逆襲》保養首則Must do

2016-09-02

記者邱巧貞／台北報導

9月，正是秋老虎肆虐的時節，此時，夏日痕跡已不知不覺留在臉上，肌膚飽水力和代謝明顯變差，甚至出現了細紋、斑點等狀況。夏入秋之際，該如何整治已出現的肌膚問題，又有哪些must do的保養首則，看看美容專家丹楓怎麼說。

小心去角質

【調整洗臉產品】

面對季節轉換時，肌膚產生的敏感問題，我建議先從「洗臉」開始著手解決。夏天肌膚出油猛烈，挑選的洗卸品都著眼於控油、抗痘或深層潔淨，在此時繼續使用，反而會讓肌膚的保水能力下降，也就更容易造成肌膚敏感。換季時，可挑選弱酸性胺基酸的潔顏品，相較溫和且保濕，亦不會傷害肌膚的防禦力。晨間起床後，中性及乾性肌膚用清水洗臉即可；而油性及混合性肌膚，可將潔顏品的使用量減半，減少過度清潔對肌膚造成的刺激。

此外，因環境溫、濕度改變，肌膚微循環能力下降，多數人有膚色暗沉或蠟黃的困擾，但換季時切忌任何煥膚、去角質的動作！平日保養可以使用化妝棉浸潤化妝水，從額頭開始由內而外、由上而下的擦拭，一方面可以整治角質以利後續保養品吸收，另一方面也能促進肌膚表層的微循環。

淡化膚色不均

【從加強抗氧化做起】

淡化短期內形成的斑點與膚色不均，可從加強肌膚與體內的抗氧化工程做起。包括使用含維他命C衍生物的保養品，或是從食物、營養補給品中攝取維生素都是很好的方式。別忘了，形成肉眼可見斑點需要至少兩年的時間，所以淡化斑點也必須更有耐心。

針對膚色不均或暗沉，則可透過按摩淋巴加強老廢物質的排除。利用食指、無名指指關節由下顎至耳後拉提，再由耳後帶到肩頸部，都可以達到不錯的淋巴疏通效果。

拯救假性乾紋

【輕盈保濕不顯老】

保濕做得好、肌膚不會老！換季過程中，所有暫時出現的細紋問題，都屬於肌膚的假性老化，也跟肌膚缺水、敏弱有關係，所以第一步當然是從保濕做起。也可以逐步的加入抗老保養品，像是前導型的精華或是抗老精華液，挑選質地輕盈、好吸收的產品為主，以免過於滋潤反而造成肌膚負擔。使用時，從肌膚紋路處，以畫小圓圈的方式塗抹、舒展開肌膚紋路，亦可在保養最後一步以掌溫按壓細紋、乾燥處，也能加強保養品的吸收。

1.DERM iNSTITUTE肌因抗老高機能潔膚乳，內含磷脂質、植物抗敏精萃、玻尿酸、蠶絲蛋白等成分，搭配muslin製成的潔顏巾，洗臉過程中溫和促進老廢角質代謝。130ml+潔顏布／2,200元。

2.肌膚之鑰光采柔潤潔膚皂，豐軟的潔膚泡沫與極細天然淨膚微粒，且添加高保濕成分雙重醣醛酸與光采明亮複合物EX。125g／1,800元。

3.高絲雪肌精淨透洗顏霜，使用無患子淬取液、椰子衍生洗淨成分能產生綿密泡沫；並添加薏仁發酵萃取液、當歸萃取液、土白蘞萃取液、牡丹皮萃取液、甘油等保濕成分。130g／850元。

4.SUQQU活膚潤顏潔膚皂霜，使用含角鯊烷、白米發酵精華等成分，創造柔和清潔觸感。125g／1,450元。

5.dermalogica防禦修護精華露，含防禦修護複合精華、馬齒莧萃取、乙醯基四肽-15、月見草、向日葵籽萃取和酪梨油等成分。40ml／2,800元。

6.innisfree濟州熔岩海洋水調理液，採用具有火山熔岩及海洋水的多種礦物質的濟州熔岩海洋水，與富含保濕因子神經醯胺膠囊完美結合。200ml／850元。

7.安麗ARTISTRY活氧青春露，添加活氧發酵複合物，包含針葉櫻桃、酵母、比菲德氏菌，為肌膚注入能量，並可倍增後續保養吸收力。150ml／2,850元。

8.IPSA ME濕潤平衡液（極致），一瓶即等於化妝水+乳液的功效。50ml／3,500元。

9.FANCL水盈細緻精華面膜，獨特網狀設計能貼合肌膚輪廓，改善因乾燥缺水而產生的肌膚問題。6pcs／1,400元。

10.克蘭詩煥顏緊緻彈力精華露，檸檬百里香、無花果萃取及玻尿酸的搭配，預防水分過度流失，幫助恢復正常的肌膚紋理。200ml／2,000元。

圖片提供／FANCL、innisfree、dermalogica、DERM iNSTITUTE、高絲