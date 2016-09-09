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《工藝新學 超越之道》超細小羊皮

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

義大利頂級面料與男裝百年品牌Ermenegildo Zegna矢志製作「世上最精美的面料」，現在，布廠再展新舉，以寬度僅2.2毫米的超細小羊皮替代紗線，在特殊的織皮機上經緯交織，以傳統布料編織工藝織出皮革面料，設計出「Pelle Tessuta」（義大利文，意為紡織皮革）皮具系列，品項包括樂福鞋、運動鞋、皮帶、手提旅行袋、公事包、長夾與卡片套等男士必備品。

Zegna開發這種小羊皮紡織面料最初的理念是希望它擁有羊絨般的柔軟與天然。若採等量的皮革材料，一般的皮革工藝可製作出五個大小相同的作品，但在Pelle Tessuta只能做出一個。換言之，Pelle Tessuta需要比一般造工更多的原料，而這個精細的工序將令皮革有得天獨厚的柔軟觸感，提高耐用度、不易留摺痕，可比喻為「皮革中的Cashmere」。

圖片提供／Berluti、Ermenegildo Zegna、Hermès、Louis Vuitton、Montblanc

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  • Ermenegildo Zegna以小羊皮紡織皮革設計公事包，78,100元；長夾，25,400元；皮帶，20,800元。

    Ermenegildo Zegna以小羊皮紡織皮革設計公事包，78,100元；長夾，25,400元；皮帶，20,800元。

  • Ermenegildo Zegna紡織皮革後背包，約83,400元。

    Ermenegildo Zegna紡織皮革後背包，約83,400元。

  • Ermenegildo Zegna紡織皮革樂福鞋，34,700元；運動鞋，31,900元。

    Ermenegildo Zegna紡織皮革樂福鞋，34,700元；運動鞋，31,900元。

  • Ermenegildo Zegna以精選超幼細小羊皮皮帶替代紗線，以特殊的織皮機織出珍貴的製作材料。

    Ermenegildo Zegna以精選超幼細小羊皮皮帶替代紗線，以特殊的織皮機織出珍貴的製作材料。

  • Ermenegildo Zegna以精選超幼細小羊皮皮帶替代紗線，以特殊的織皮機織出珍貴的製作材料。

    Ermenegildo Zegna以精選超幼細小羊皮皮帶替代紗線，以特殊的織皮機織出珍貴的製作材料。

  • Ermenegildo Zegna以精選超幼細小羊皮皮帶替代紗線，以特殊的織皮機織出珍貴的製作材料。

    Ermenegildo Zegna以精選超幼細小羊皮皮帶替代紗線，以特殊的織皮機織出珍貴的製作材料。

  • Ermenegildo Zegna以精選超幼細小羊皮皮帶替代紗線，以特殊的織皮機織出珍貴的製作材料。

    Ermenegildo Zegna以精選超幼細小羊皮皮帶替代紗線，以特殊的織皮機織出珍貴的製作材料。

  • Ermenegildo Zegna創新的「Pelle Tessuta」是極致柔軟、富有彈性而獨一無二的小羊皮編織面料。圖為鞋匠正以Pelle Tessuta面料製作鞋履。

    Ermenegildo Zegna創新的「Pelle Tessuta」是極致柔軟、富有彈性而獨一無二的小羊皮編織面料。圖為鞋匠正以Pelle Tessuta面料製作鞋履。

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標題：《工藝新學 超越之道》超細小羊皮


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