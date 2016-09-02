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《姊級巨星 不老保養》珍妮佛蘿培茲‧純素飲食

2016-09-02

文／史黛西

經過時光淬煉的姊姊巨星們，試過的保養方法一定很多。最重要的還是從根本做起，保持身體健康。保養不見得要花大錢，但一定要懂得看成分。新科技與新產品雖帶來便利，也要帶著寬容的心去嘗試看看。

純素飲食

47歲的「翹臀珍」珍妮佛蘿培茲日前傳出喜訊，與小她17歲的舞者男友卡斯柏史馬特自然懷孕。她與前夫馬克安東尼生的龍鳳胎已經8歲，當初是以人工受孕才成功。身材火辣的她，不怕孕後瘦不回來，因為她曾以22天純素食飲食（Vegan）排毒法成功瘦身，碧昂絲也以同樣方法在產後減掉60磅（約27公斤）。

心理學家發現，人類需要21天去形成或打破一個習慣，因此這種飲食法需要22天，以有機蔬果做為主食，完全不食用含有魚、肉、蛋、奶與含有麩質的食物。

翹臀珍在22天結束後又繼續維持這樣的飲食方式，後來偶爾也吃一些魚。她說：「我真的很享受這樣吃，我以前從不知道把健康的食物放進身體裡，可以讓自己感覺這麼棒！」

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  • 珍妮佛蘿培茲身材火辣，運動量一直很大，但還是要靠飲食控制才瘦得下來。（路透）

    珍妮佛蘿培茲身材火辣，運動量一直很大，但還是要靠飲食控制才瘦得下來。（路透）

  • 珍妮佛蘿培茲與小她17歲的卡斯柏史馬特（左）分分合合，最近竟然自然懷孕了。（美聯社）

    珍妮佛蘿培茲與小她17歲的卡斯柏史馬特（左）分分合合，最近竟然自然懷孕了。（美聯社）

  • 珍妮佛蘿培茲的龍鳳胎已經8歲。（路透）

    珍妮佛蘿培茲的龍鳳胎已經8歲。（路透）

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