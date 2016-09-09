《切換風格 瞬間騷包》啟動包包或坐或躺都時尚的「吊床模式」！

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

一款「多用途」包款符合率性而隨興，造型多元、絕對搶眼，變換風格只需瞬間。

Loewe這款外觀流線、優雅的「Hammock」手袋能以包口開闔位置的改變瞬間變換風格，並賦予肩背、手提與斜背等使用方式，滿足現代人力求在不同場合展現不同風格、一包多用的期待，隨興自在的精神更反映其名稱原意：「吊床」。

外型多變的Hammock手袋非常引人注目，柔軟滑順的皮革工藝加上創新設計，令這款手袋能以不同的面貌順應各種搭配方式；包身附有拉鍊袋層，細節加分；樣式摩登與極佳的舒適性，即使一天奔波仍能散發輕鬆高雅氣息。

Loewe為Hammock共設計出適合男、女使用的兩種尺寸，具備柔滑的麂皮，以及黑、橘、水藍、海軍藍、棕褐等素面、細緻的牛皮款，還有豹紋絨毛款，以精湛工藝技術渲染的豹紋牛毛流露雍容華貴。

圖片提供／Céline、Fendi、Loewe、Mulberry