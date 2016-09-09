| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 消費

《切換風格 瞬間騷包》啟動包包或坐或躺都時尚的「吊床模式」！

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

一款「多用途」包款符合率性而隨興，造型多元、絕對搶眼，變換風格只需瞬間。

Loewe這款外觀流線、優雅的「Hammock」手袋能以包口開闔位置的改變瞬間變換風格，並賦予肩背、手提與斜背等使用方式，滿足現代人力求在不同場合展現不同風格、一包多用的期待，隨興自在的精神更反映其名稱原意：「吊床」。

外型多變的Hammock手袋非常引人注目，柔軟滑順的皮革工藝加上創新設計，令這款手袋能以不同的面貌順應各種搭配方式；包身附有拉鍊袋層，細節加分；樣式摩登與極佳的舒適性，即使一天奔波仍能散發輕鬆高雅氣息。

Loewe為Hammock共設計出適合男、女使用的兩種尺寸，具備柔滑的麂皮，以及黑、橘、水藍、海軍藍、棕褐等素面、細緻的牛皮款，還有豹紋絨毛款，以精湛工藝技術渲染的豹紋牛毛流露雍容華貴。

圖片提供／Céline、Fendi、Loewe、Mulberry

廣告
  • Loewe Hammock豹紋小型手袋，88,000元。

    Loewe Hammock豹紋小型手袋，88,000元。

  • Loewe Hammock水藍色牛皮手袋，88,000元。

    Loewe Hammock水藍色牛皮手袋，88,000元。

  • 現代包款除了具備多元的攜帶方式，還能隨興、率性的變換樣貌。圖為將Loewe Hammock手袋包口向兩側展開的樣子，風格瞬間不同。

    現代包款除了具備多元的攜帶方式，還能隨興、率性的變換樣貌。圖為將Loewe Hammock手袋包口向兩側展開的樣子，風格瞬間不同。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：《切換風格 瞬間騷包》啟動包包或坐或躺都時尚的「吊床模式」！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.