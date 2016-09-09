| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 消費

《上班女郎 騷包之變》赴宴 長夾兼手拿包

2016-09-09

記者王瀅娟／台北報導

現代上班女郎生活很精彩，白天上班，下班後可能直接就去參加派對，在不多帶一個包的前提下，品牌長夾的設計越來越厲害，除了可以放錢與各種卡片，甚至有放手機的空間，加上鍊帶，儼然就是一個小手拿包。Michael Kors表示，這類平時可當錢包或午餐包，出席派對時可當手拿包的長夾，功能多元，因此非常受歡迎，為店內長年熱賣品項。Bvlgari Serpenti Forever系列今年新推出的單層迷你小包，內襯兩側為多層卡片插槽設計，因此可當長夾使用，又附有可拆式金屬鍊帶可當晚宴包用，價格又屬於入門，一上市就被搶購一空。

圖片提供／Tod’s、MCM、Dior、Celine、Furla、Max Mara、Prada、Longchamp、Miu Miu、Michael Kors、Bvlgari

廣告
  • Miu Miu Matelassé鍊帶長夾，38,500元。

    Miu Miu Matelassé鍊帶長夾，38,500元。

  • Miu Miu Delice銀色山羊皮鍊帶長夾，33,000元。

    Miu Miu Delice銀色山羊皮鍊帶長夾，33,000元。

  • Miu Miu Delice鉚釘裝飾鍊帶長夾，各46,000元。

    Miu Miu Delice鉚釘裝飾鍊帶長夾，各46,000元。

  • Longchamp Honore 404 Panthere系列鍊帶長夾可當手拿包使用。

    Longchamp Honore 404 Panthere系列鍊帶長夾可當手拿包使用。

  • Longchamp Honore 404 Panthere系列鍊帶長夾，13,200元。

    Longchamp Honore 404 Panthere系列鍊帶長夾，13,200元。

  • Bvlgari Serpenti Forever推出可當長夾用的迷你肩揹包，莓紅色小牛皮款約44,300元，古銅色金屬光澤小牛皮款約46,500元。

    Bvlgari Serpenti Forever推出可當長夾用的迷你肩揹包，莓紅色小牛皮款約44,300元，古銅色金屬光澤小牛皮款約46,500元。

  • Michael Kors鍊帶長夾，9,100元。

    Michael Kors鍊帶長夾，9,100元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：《上班女郎 騷包之變》赴宴 長夾兼手拿包


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.