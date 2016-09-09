《上班女郎 騷包之變》赴宴 長夾兼手拿包

2016-09-09

記者王瀅娟／台北報導

現代上班女郎生活很精彩，白天上班，下班後可能直接就去參加派對，在不多帶一個包的前提下，品牌長夾的設計越來越厲害，除了可以放錢與各種卡片，甚至有放手機的空間，加上鍊帶，儼然就是一個小手拿包。Michael Kors表示，這類平時可當錢包或午餐包，出席派對時可當手拿包的長夾，功能多元，因此非常受歡迎，為店內長年熱賣品項。Bvlgari Serpenti Forever系列今年新推出的單層迷你小包，內襯兩側為多層卡片插槽設計，因此可當長夾使用，又附有可拆式金屬鍊帶可當晚宴包用，價格又屬於入門，一上市就被搶購一空。

圖片提供／Tod’s、MCM、Dior、Celine、Furla、Max Mara、Prada、Longchamp、Miu Miu、Michael Kors、Bvlgari