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《工藝新學 超越之道》超工藝懷錶

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

愛馬仕在巴黎發表一款未曾曝光的懷錶，價格超過台幣400萬元，僅造兩只，其中一只經發布即被當地顧客訂下，另一只獲台灣買家收藏。這款懷錶名為Arceau Pocket Ailes et Ecailles，是愛馬仕首次使用甲蟲鞘翅細工鑲嵌（Scarab Beetle Elytra Marquetry）的工藝製作，錶盤上的主題圖案以聖甲蟲的翅膀外殼鑲嵌而成，加上金工鐫刻與內填琺瑯，三種工藝集於一身，精雕細琢，巧奪天工。因為甲殼為天然材料，兩只懷錶的顏色有些差異；嚴格來講，各為獨一無二。

圖片提供／Berluti、Ermenegildo Zegna、Hermès、Louis Vuitton、Montblanc

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  • 施展內填琺瑯工藝。

    施展內填琺瑯工藝。

  • 鑲嵌工匠將甲蟲外殼切割成菱形小細片、精心修飾並構成魚鱗。琺瑯工藝。

    鑲嵌工匠將甲蟲外殼切割成菱形小細片、精心修飾並構成魚鱗。琺瑯工藝。

  • 愛馬仕Arceau Pocket Ailes et Ecailles工藝懷錶，錶盤以聖甲蟲外殼鑲飾，圖案的設計靈感來自一條由Pierre-Marie Agin設計的愛馬仕沙灘巾。

    愛馬仕Arceau Pocket Ailes et Ecailles工藝懷錶，錶盤以聖甲蟲外殼鑲飾，圖案的設計靈感來自一條由Pierre-Marie Agin設計的愛馬仕沙灘巾。

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