《上班女郎 騷包之變》掀蓋 一個move就拉開
記者王瀅娟／台北報導
因應現代女性忙碌而多變的生活型態，包包的設計也因此有所變革。
上班女郎會忙到什麼程度？忙到恨不得連打開包包都不用拉開拉鍊！在這種狀況下，可以裝下所有上班所需物品的大容量托特包似乎是最好的選擇，在某些場合卻難免顯得不夠正式，因此品牌開始推出「一個Move就拉開」的設計，讓隨時要從包中拿出電話、文件或iPad、筆電的上班女郎不再因拉鏈卡住而手忙腳亂。
「一個Move就拉開」的設計通常是在手提包上加上掀蓋，透過隱藏在袋蓋中的吸鐵開闔，因此可以很輕易的拉開包包取物，同時保有隱私感，看起來也相當正式。MCM的Milla便是這樣的設計，左右一拉開，收納物品一目瞭然，以拉鍊內袋分成3個夾層的收納空間，讓物品可以更有秩序的分類置放，拿取速度更快。Tod’s當紅的Wave包的流線形特殊掀蓋可扣於2側，但真正時髦的用法是放任它打開，讓掀蓋隨著步伐舞動，體現命名為「波動」的真意。
掀蓋打開後一直彈回來阻礙視線？Dior的Diorever在袋身背面也隱藏吸鐵，因此可將掀蓋完全後翻固定，再也不妨礙取物。袋口上方還會有一小片內蓋，因此即使不把掀蓋翻回，也不擔心內容物被看光光。Celine的Tri-fold透過兩側向外拉出的三角寬翼皮片設計，以及袋口的皮帶扣，讓原本的梯形手提包更具個性，包身內部分為三個功能實用的夾層為其命名由來。
圖片提供／Tod’s、MCM、Dior、Celine、Furla、Max Mara、Prada、Longchamp、Miu Miu、Michael Kors、Bvlgari
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德國超模海蒂克隆為MCM Milla提包的愛好者。
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Furla拼色Valentina手提肩揹包，28,800元。
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Celine深褐色柔軟天然小牛皮Tri-fold肩揹提包，105,000元。
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Celine Tri-fold手袋適合有個性的上班女郎。
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Diorever綠色馬毛效果中型小牛皮提包，123,000元。
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Diorever袋蓋可完全向後貼合固定，如名媛Viola Arrivabenen（右）所示。
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俄羅斯名媛Miroslava Duma為Diorever愛好者。
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MCM Milla提包分層相當實用，中型撞色款式天空藍手袋30,900元。
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MCM秋冬紅寶石色中型Milla手袋，30,900元。
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Tod’s秋冬酒紅色皮革豆豆Wave Bag，72,800元。
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Tod’s Wave Bag獨特的掀蓋設計，深受顧客喜愛，包括2012年美國小姐Olivia Culpo Small。
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Celine Pockete藍白黑拼接手拿包附鍊帶，26,000元。
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Diorever紅藍撞色小牛皮提包，145,000元。
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標題：《上班女郎 騷包之變》掀蓋 一個move就拉開
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