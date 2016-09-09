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《熟男，後背！》美式 功能設計平衡

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

看好後背包前景的品牌大有人在。歐洲遙遠的另一端、美國、紐約，對於熟男最注重、後背包如何在功能和造型找到完美平衡？這對頂級商旅品牌Tumi並不是什麼難事，最新一款以輕盈耐用的材質與花紋皮質飾邊打造出全新超輕量的Haydon系列，以工程美學設計出流線造型，完全反映男性魅力的成熟洗鍊。

Coach同樣在兩年前看中後背包市場，認為優雅的熟男除了公事包、托特包，後背包亦不可少，名為「Campus」的後背包正式躍上廣告看板，隨即推出一連串深具簡練態度的後背包，最新款式如具備筆電專屬收納空間的Metropolitan鵝卵石顆紋皮革後背包、輕鬆收納科技產品的Hudson小牛皮革後背包等，都結合高級材質與實用特性；有多個口袋，賦予方便、安全的收納功能。

Coach更邀請日本時尚造型師長谷川昭雄運用Coach後背包與國內事業有成之士一起詮釋生活風格，一舉進攻品味細膩、對穿著更為講究的日本熟男市場。

認為男士不可缺少後背包還有Michael Kors。儘管與Coach風格大不同，不過對於如何設計出一款符合都會生活與的時尚後背包則初衷一致；精緻、上乘的皮革是設計師Michael Kors最愛的素材，當然還要搭配功能多多、外型帥氣的外袋設計。

圖片提供／Berluti、Coach、Burberry、Louis Vuitton、Longchamp、Michael Kors、Tod’s、Tumi

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  • Coach Metropolitan精緻鵝卵石顆紋皮革後背包，22,800元。

    Coach Metropolitan精緻鵝卵石顆紋皮革後背包，22,800元。

  • Coach Hudson運動小牛皮革後背包，26,800元。

    Coach Hudson運動小牛皮革後背包，26,800元。

  • Traveler×鄉古隆洋，古董店主理人，後背包儼然是身體的一部份；經年累月，時間在包款烙印軌跡，皮革也更流露精緻淬煉感

    Traveler×鄉古隆洋，古董店主理人，後背包儼然是身體的一部份；經年累月，時間在包款烙印軌跡，皮革也更流露精緻淬煉感

  • Authentic×Kads MIIDA，藝術家；他致力發展日本Live Painting藝術，認為擁有高質感的皮革後背包最能顯現出原創風格。

    Authentic×Kads MIIDA，藝術家；他致力發展日本Live Painting藝術，認為擁有高質感的皮革後背包最能顯現出原創風格。

  • Business×森岡督行，森岡書店主理人；於銀座開設森岡書店，以精緻皮革及簡約輪廓為設計的後背包襯托自身都會摩登風格。

    Business×森岡督行，森岡書店主理人；於銀座開設森岡書店，以精緻皮革及簡約輪廓為設計的後背包襯托自身都會摩登風格。

  • Tumi兼具功能性和造型的全新超輕量作品Haydon後背包系列。各為21,600（左）、19,400元。

    Tumi兼具功能性和造型的全新超輕量作品Haydon後背包系列。各為21,600（左）、19,400元。

  • 後背包是越來越多品牌不可缺少的配件主角。圖為Michael Kors。

    後背包是越來越多品牌不可缺少的配件主角。圖為Michael Kors。

  • Michael Kors以素面皮革設計的Bryant後背包，34,600元。

    Michael Kors以素面皮革設計的Bryant後背包，34,600元。

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標題：《熟男，後背！》美式 功能設計平衡


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