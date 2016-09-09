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《熟男，後背！》歐款 後背正裝化

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

後背包正裝化！越來越多品牌運用頂級皮革等更精緻的材質與簡約設計，令後背包風格更能與正式服裝搭配，也更加呼應上班所需的設計。

當法國紳士品牌Berluti自兩年前推出品牌史上第一款後背包「Horizon」大受歡迎，可見品味熟男背、或拎著，搭配正式服裝，很快的印證以頂級皮革、簡單線條與獨到細節打造的休閒極品，如何造就一股非凡魅力。

現在，這股後背包「正裝化」的趨勢正猛、樣式越來越豐富！

Berluti今年再推新款Time-Off後背包，選用品牌引以為傲的Venezia皮革製成，以天然礦物鞣革與獨家Patina古法染色技術，賦予皮革層次豐富、具生命力的觸感與色調，流露難以抗拒的貴族氣息。入秋後，還有異材質拼接設計的款式，透過法蘭絨、Venezia皮革與Vitello Opaco霧面小牛皮營造低調沉穩的色澤，更完美搭配服裝造型。

Louis Vuitton這季推出許多商務、休閒皆宜的後背包，款式甚至比過去幾季還要豐富；店裡一字排開：有筆電加墊隔層的Andy Damier、以帆布演繹登山背包的Christopher Monogram、纖巧流線的Josh，完全為活躍的都會男士而生，細節精緻、結構精美，令人眼花撩亂，吸睛的還有將經典水桶袋結合後背包的Monogram Eclipse Marin，既有水桶袋大開口特色，也有傳統背包的肩揹帶，真是當季佳選！

萬寶龍（Montblanc）Urban Spirit系列以「都會旅人」為號召，可分別放置筆電和文件；內襯採用「萬寶龍保護層」（Montblanc Shield），可防止袋內的信用卡和晶片護照之個人資料遭人未經授權讀取、複製和竄改。附上背包防雨套，提供更多保護。

在Longchamp，復古洗鍊小牛皮革為底的3D系列，融入建築結構概念、形成令人驚豔的3D效果，柔韌的小牛皮材質會隨著使用產生自然光澤，一推出就擄獲熟男心、衝出一波銷量！

圖片提供／Berluti、Coach、Burberry、Louis Vuitton、Longchamp、Michael Kors、Tod’s、Tumi

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  • Burberry軍旅風格後背包，48,000元。

    Burberry軍旅風格後背包，48,000元。

  • 萬寶龍Urban Spirit系列黑色後背包，40,700元。

    萬寶龍Urban Spirit系列黑色後背包，40,700元。

  • 巴西演員羅德林哥‧桑特羅（Rodrigo Santoro）與萬寶龍Urban Spirit後背包；他為包款覆上隨包附帶的防雨套。

    巴西演員羅德林哥‧桑特羅（Rodrigo Santoro）與萬寶龍Urban Spirit後背包；他為包款覆上隨包附帶的防雨套。

  • Longchamp這款3D都會系列後背包是店上最獲熟男喜愛的樣式。後背包各約32,600元。

    Longchamp這款3D都會系列後背包是店上最獲熟男喜愛的樣式。後背包各約32,600元。

  • 後背包進入正裝領域，奢華質感揹上肩！圖為Berluti Time-Off後背包，109,000元。

    後背包進入正裝領域，奢華質感揹上肩！圖為Berluti Time-Off後背包，109,000元。

  • Berluti Horizon後背包、酒紅色款，134,000元。

    Berluti Horizon後背包、酒紅色款，134,000元。

  • LV將後背包與品牌經典Noé水桶袋結合成全新款式。Monogram Eclipse Marin後背包，85,500元。

    LV將後背包與品牌經典Noé水桶袋結合成全新款式。Monogram Eclipse Marin後背包，85,500元。

  • Berluti Time-Off後背包，以皮革、霧面小牛皮與法蘭絨拼接的款式。83,000元。

    Berluti Time-Off後背包，以皮革、霧面小牛皮與法蘭絨拼接的款式。83,000元。

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標題：《熟男，後背！》歐款 後背正裝化


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