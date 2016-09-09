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《工藝新學 超越之道》超藝術公事包

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

這款以暈圖技法製作的皮革公事包完美交融摩登與古典，優雅的令人忍不住多看兩眼，不過，打開包包竟出現令人意想不到的當代藝術：義大利刺青師Mo Coppoletta以萬寶龍墨水在公事包內側獻上刺青藝術；刺青呼應書寫文化傳承精神，也為包款主人帶來極個人化、時刻相伴的藝術品。

這是萬寶龍「Secret Adornment」秘飾系列刺青紋飾訂製公事包，Mo Coppoletta使用萬寶龍原廠墨水親自手繪每一款皮件的圖案，主題來自於萬寶龍110週年紀念系列，包括靈蛇、熱氣球與世界地圖。Mo Coppoletta說：「珍貴的萬寶龍墨水鮮少用於刺青藝術，使得成品的品質更為出色。」這個訂製系列總計限量僅30件，每個公事包的手工刺青圖案均蘊含收藏者的姓名英文縮寫。

圖片提供／Berluti、Ermenegildo Zegna、Hermès、Louis Vuitton、Montblanc

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  • 刺青藝術大師Mo Coppoletta。

    刺青藝術大師Mo Coppoletta。

  • 萬寶龍秘飾系列刺青紋飾訂製公事包共3款，價格為12,000歐元（左起），約台幣431,400元；3,500歐元，約台幣125,825元；7,000歐元，約台幣251,650元。

    萬寶龍秘飾系列刺青紋飾訂製公事包共3款，價格為12,000歐元（左起），約台幣431,400元；3,500歐元，約台幣125,825元；7,000歐元，約台幣251,650元。

  • 萬寶龍秘飾系列刺青紋飾訂製公事包以暈塗技法製作的藍色皮革散發古鏽色澤。

    萬寶龍秘飾系列刺青紋飾訂製公事包以暈塗技法製作的藍色皮革散發古鏽色澤。

  • 萬寶龍將掀蓋公事包內層當畫布。

    萬寶龍將掀蓋公事包內層當畫布。

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