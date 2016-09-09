《工藝新學 超越之道》超藝術公事包

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

這款以暈圖技法製作的皮革公事包完美交融摩登與古典，優雅的令人忍不住多看兩眼，不過，打開包包竟出現令人意想不到的當代藝術：義大利刺青師Mo Coppoletta以萬寶龍墨水在公事包內側獻上刺青藝術；刺青呼應書寫文化傳承精神，也為包款主人帶來極個人化、時刻相伴的藝術品。

這是萬寶龍「Secret Adornment」秘飾系列刺青紋飾訂製公事包，Mo Coppoletta使用萬寶龍原廠墨水親自手繪每一款皮件的圖案，主題來自於萬寶龍110週年紀念系列，包括靈蛇、熱氣球與世界地圖。Mo Coppoletta說：「珍貴的萬寶龍墨水鮮少用於刺青藝術，使得成品的品質更為出色。」這個訂製系列總計限量僅30件，每個公事包的手工刺青圖案均蘊含收藏者的姓名英文縮寫。

圖片提供／Berluti、Ermenegildo Zegna、Hermès、Louis Vuitton、Montblanc