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《切換風格 瞬間騷包》拉鍊超有戲！集慵懶隨興與現代俐落於一身！

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

Mulberry最新的Camden系列包款是一款專為都會快步調而設的作品，獨特的美來自可變化的包款外型，搭配不同的造型及風格。

Camden讓人第一眼就感受到別出心裁的拉鍊設計。包身有四條自包款底部延伸至包身四面的搶眼拉鍊，藉由拉鍊的拉下或拉上，可將包款從慵懶隨興瞬間轉換為現代俐落風格，包款的容量也能藉此調整。

以「Camden」為名，令人聯想「肯頓市集」（Camden Market）萬象包羅的文化色彩、一個道地並啟發創意的歷史地帶。難道設計靈感與此有關？Mulberry創意總監Johnny Coca說：「我的靈感來自英倫龐克搖滾風格，金屬細節與各種尺寸的拉鍊在美感中扮演重要的角色；拉鍊與奢華皮革為強烈的元素對比，這樣的設計讓Camden系列包款呈現前衛美感，很酷又時髦！」

圖片提供／Céline、Fendi、Loewe、Mulberry

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  • Mulberry Camden系列包款專為都會快步調而設。

    Mulberry Camden系列包款專為都會快步調而設。

  • 同時愛上慵懶隨興或現代俐落？Mulberry Camden系列包款獨特的美來自可變化的外型。67,000元。

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