《切換風格 瞬間騷包》肩背帶 男女神百搭

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

Fendi「Strap You」系列肩背帶讓包包能自由變換風格、產生嶄新的感覺，所創造的話題、風格雙雙破表，還受頂尖時尚潮流圈封上「神百搭」之稱。入秋之際，推陳出新，無論銀、金鍊帶搭配皮革肩墊、素色皮革配上彩色鉚釘，或是麂皮和皮革材質造就出的雙色波紋圖案、搭配錐形金屬鉚釘等，繼續創造絕無僅有的吸睛焦點。

Fendi這項可單獨購買的配件標榜可搭配各種包包使用，自2015年首度發表以來快速的進入時尚人士的衣帽間，除了選擇多樣，還可為顧客加上全名或姓名縮寫等個人專屬服務，不時出現顧客買來搭配其他品牌包款、出現如「Fendi背帶×Hermès包款」的組合，十分新鮮。

Fendi也為男用包款推出Strap You肩帶配件，無論是經典托特包或Peekaboo 男用包款，都能立即創造出新的造型；背帶釦鉤備有鈀或銀質可選，並可加上姓名字母縮寫，極盡尊崇。

圖片提供／Céline、Fendi、Loewe、Mulberry